Celebran la llegada del calor del verano

En este lugar, los guatemaltecos podrán tomarse fotos, sumergirse en una piscina de pelotas y disfrutar de un delicioso helado gourmet. Esta es una experiencia de marca Eyespop, para todos sus clientes y los tarjetahabientes de G&T Continental, que, al presentar su tarjeta de crédito o débito, podrán degustar de los helados a un precio de Q3.

Eyespopland Verano estará ubicado en esta área hasta el 23 de abril, en horarios de lunes a jueves de 10 am a 19 horas, los vienes de 10 am a 20 horas, sábados de 9 am a 20 horas y los domingos de 9 a 19 horas.