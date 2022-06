Desafía la gravedad para lucir una mirada espectacular

La nueva fórmula para lucir una mirada cautivadora y elegante, liviana, resistente a los grumo y con 24 horas de duración, tiene polímeros lash flex que permiten que las pestañas se curven al máximo mientras permanecen elevadas y rizadas, anti manchas y soporta cualquier condición en la que te encuentres en tu día a día.

Uno de los secretos de la máscara MAC STACK es, que desde el primer momento que inicias a personalizar el look de tus pestañas de 10 hasta 40 capas, ya vives la experiencia de lucir espectacular sobre las demás.

Desde un look natural hasta uno más impactante, dependiendo de la cantidad de capas que se aplique de la máscara, no importa la cantidad que use, siempre lucirá las pestañas se vean rizadas durante 24 horas.

Tania Marquina, Consumer Marketing en MAC Cosmetics viajó desde El Salvador para el lanzamiento, “Como mujeres lo más exigente que buscamos es que no se peguen las pestañas y esto es lo que nuestro producto MAC STACK ofrece, trae una un cepillo que ayuda a depositar la cantidad adecuada y de separar las pestañas, si usamos la máxima cantidad de 40 capas se logrará el toque que está ahora en tendencia”.

Su mezcla de cera ligera bloquea las fibras en su lugar, creando un volumen grueso y cremoso de inmediato que se puede aplicar en capas sin fin mientras se mantiene con una textura suave y levantada.

Desde ya se puede conseguir la máscara de pestañas en las tiendas ubicadas en Oakland Mall, Miraflores, Pradera Concepción, en la tienda virtual de Siman y por WhatsApp 2201-8610. Al momento de la compara recibirás asesoría personalizada de uno de los artistas del maquillaje.