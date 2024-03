McDonald’s reafirma su compromiso con la inclusión laboral conmemorando el Día Mundial del Síndrome de Down, al brindar oportunidades de trabajo a personas con habilidades distintas.

En su programa de integración laboral, cuenta con más de 60 colaboradores, cuyo propósito es brindar oportunidades de empleo a jóvenes con diversas capacidades, incluyendo Síndrome de Down, discapacidad auditiva, polio, problemas del habla, discapacidad intelectual leve, Síndrome de Williams, problemas de aprendizaje, Síndrome de Asperger, distrofia muscular, discapacidad intelectual limítrofe, entre otros.

McDonald’s valora profundamente la calidad humana, la actitud positiva y el deseo de superación que caracterizan a los colaboradores de este programa, quienes demuestran su excelencia día a día, reconociendo la importancia de proporcionar un entorno laboral digno y respetuoso, permitiéndoles mejorar su calidad de vida y contribuir al desarrollo de la sociedad.

El Día Mundial del Síndrome de Down, es una oportunidad para sensibilizar sobre la dignidad, el valor y las valiosas contribuciones de las personas con esta condición, quienes son agentes de bienestar y diversidad en sus comunidades.

En apoyo a esta causa, durante marzo los colaboradores de McDonald’s portan pulseras con los colores emblemáticos: verde, que simboliza la esperanza de oportunidades; rojo, que representa el amor por las personas; y amarillo, identificativo de este síndrome.

Este programa es parte integral del pilar Empleo, de la plataforma de marca de McDonald’s, Pequeñas Acciones Grandes Cambios, a través del cual, continúa con su compromiso de vecino responsable, brindando oportunidades laborales dignas, con los mismos beneficios que el resto de los colaboradores. De esta manera promueve la igualdad y contribuye a mejorar la calidad de vida de quienes tienen este síndrome. Asimismo, McDonald’s se une al proyecto Iluminate por el Síndrome de Down, en apoyo al movimiento World Down Syndrome Day, que tiene ilumina fachadas y edificios con colores alusivos que representan este síndrome. Durante el 21 de marzo de 6:00 de la tarde a 9:00 de la noche, alumbró de amarillo y azul las fachadas de 8 restaurantes, McDonald’s No. 100, Utatlán, Cayalá, San Nicolás, Condado, Xela Floresta, Álamos y Villa Hermosa.