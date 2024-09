El fascinante mundo marino al norte de la ciudad

Portales trae una nueva experiencia inmersiva Under the Sea, la aventura fuera de serie que transportará a las familias guatemaltecas al fascinante mundo marino, con una serie de amenidades y actividades donde realizarán actividades educativas y divertidas para todas las edades.

La diversión se divide en varias en varias estaciones como Sea Adventure, donde disfrutarán de una piscina de pelotas con corales y estrellas de mar. Oceans Lab, un laboratorio marino para realizar experimentos y vivir la realidad aumentada. También está Shark Island, donde los más pequeños podrán conocer a su tiburón favorito en un área de juegos interactiva.

Este recorrido lleno de aventuras culmina en The Sea: The Experience, una inmersión submarina que transportará a los visitantes al hábitat natural de los animales marinos en un viaje de aproximadamente 30 minutos.

“En Portales ofrecemos entretenimiento inmersivo y único para toda la familia, llevando el mar a la tierra de una manera innovadora. Esta experiencia no solo es una excelente opción de entretenimiento, sino también una oportunidad para aprender sobre el mundo marino de una forma interactiva y divertida”, indicó Lourdes Quezada, Gerente de Portales.

Los increíbles animatrónicos Abby la ballena azul, Jack el tiburón Blanco, y Willy la Orca, serán los anfitriones del Under the Sea, que harán esta experiencia aún más especial para las familias que valoran pasar tiempo juntas y buscan opciones atractivas y educativas para todos sus miembros.

Los invitados podrán disfrutar de esta propuesta en un ambiente seguro y divertido, donde, además de participar en las distintas actividades, tendrán la oportunidad de realizar sus compras y disfrutar de una excelente oferta gastronómica. Las entradas a las amenidades tienen un costo a partir de Q25, The Sea Experience tiene un precio de Q75 por persona. Y para grupos familiares a partir de 3 o más personas hay tarifa especial de Q50.

“Los invitamos a disfrutar de todas las experiencias que ofrecemos en Portales, donde siempre nos esforzamos por brindarles momentos mágicos en un entorno de primera, que complementa el estilo de vida de nuestra comunidad. Sabemos que Under the Sea no será la excepción, esta experiencia nos llevará a una conexión auténtica y memorable con el mundo marino”, finalizó la Gerente de Portales.