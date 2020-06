Escuela de Negocios Universidad Adolfo Ibáñez realizará seminario en línea con el profesor experto en finanzas Alex Edmans

La UAI realizará el seminario en línea Negocios Responsables en Tiempos de Crisis. Foto Prensa Libre: Cortesía

Dentro de los exponentes que se darán cita en este evento, se encuentra el profesor de finanzas de London Business School y PhD en Finanzas de MIT Sloan, Alex Edmans, así como académicos de la Universidad Adolfo Ibañez: Verónica Devenin, Phd en ciencias y tecnología del medio ambiente de la Universidad de Barcelona, y Germán Heufemann, Master of Science in Corporate Governance and Business Ethics de la University of London.

Edmans basará su exposición en su reciente publicación, Grow the Pie, la cuál fue elegida por Financial Times en marzo de este año como el Libro de Negocios del mes. En este libro, su autor demuestra que las empresas pueden crear ganancias y valor social para contribuir a un mundo mejor.

Quienes estén interesados en ser parte de este importante seminario, pueden hacerlo inscribiéndose en el link https://mkg.uai.cl/postgrados/charlas/responsible-business-in-a-time-of-crisis/page/contact