Fundación Génesis premia a miles de guatemaltecos

Más de un mil guatemaltecos fueron premiados por ser clientes nuevos de Fundación Génesis Empresarial a nivel nacional o porque reactivaron su préstamo en el período de la campaña, para financiar actividades de comercio, agrícolas, producción o servicios, ampliar sus negocios, mejorar su vivienda o continuar estudios o formación técnica.

El sorteo de la campaña nacional se realizó el 26 de julio en las oficinas centrales de Fundación Génesis Empresarial en la capital guatemalteca y contó con la participación de Edgar Rene Pineda García, que representó a Gobernación Departamental de Guatemala, para dar fe y legalidad al sorteo.

Dentro de los premios que se entregaron en esta promoción se encontraba el Pickopón 4×4 marca Mahindara, modelo 2022 de doble cabina, que fue ganado por Yobany Calel Xoná, que solicitó un préstamo en la sucursal de la Fundación en San Cristóbal Verapaz.

“Con el sueño de tener mi negocio más grande y con planes de formar mi familia, conversé con mi papá sobre la necesidad de generar más ingresos. Él me recomendó Génesis para solicitar mi primer préstamo, por qué no piden muchos requisitos y es bien rápido obtener un préstamo para invertir en negocio. Mi padre trabajó con la ayuda de Génesis por más de 20 años, con esa confianza fui a la Sucursal de Génesis, me informaron de la campaña y los premios, pero nunca imaginé que yo podía ganar un premio tan grande”, expresó emocionado Yobany Calel.

Otros de los premios fueron bombas fumigadoras, congelador, planes telefónicos con celulares inteligentes, recargas de dinero, seguros del Plan de Protección Génesis con asistencia médica y servicios de salud, así como ecofiltros para acceso a agua saludable y limpia.

“Siempre soñé con tener un pick up para llevar mi mercadería y transportar mi cosecha. Estoy muy feliz y emocionado de ser el ganador del Pickopón, agradezco el regalo a Dios, es una gran bendición recibir un premio tan grande de Fundación Génesis Empresarial”, finalizó el afortunado ganador.

Fundación Génesis Empresarial cumple su función de impulsar a los guatemaltecos a producir más y vivir mejor con capital de trabajo y capacitación, además, complementa con premios útiles para seguir en la ruta del desarrollo, mientras promueve mejores condiciones de vida para las familias guatemaltecas.

El listado de ganadores puede consultarse en la página web de Fundación Génesis Empresarial en www.genesisempresarial.org.