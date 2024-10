Impacto transformador al implementar proyectos verdes

Estos fondos permitirán a BAC continuar impulsando proyectos verdes en Guatemala, reafirmando su compromiso de generar valor económico, social y ambiental a través de su estrategia Neto Positivo. Este préstamo, 100% destinado a financiamiento verde, contribuirá a fomentar el desarrollo de proyectos ambientales en el país.

“En BAC reimaginamos la banca para generar prosperidad en Guatemala y la región, esta alianza con FMO y DEG es otra importante acción hacia nuestro objetivo de crear triple valor positivo: económico, social y ambiental. Este préstamo y la confianza de FMO y DEG en BAC y en Guatemala suma a nuestro liderazgo en soluciones financieras sostenibles y nos permitirá seguir acompañando a nuestros clientes en su camino hacia la sostenibilidad”, manifestó Eric Campos Morgan, presidente ejecutivo de BAC Guatemala.

A través de esta colaboración, el asesor financiero sigue contribuyendo con responsabilidad al crecimiento sostenible del país, ofreciendo soluciones financieras que suman valor a la vida de los guatemaltecos en armonía con el ambiente.

“Nos complace apoyar una vez más a nuestro socio BAC Guatemala en su misión de aumentar los préstamos verdes en el país. A lo largo de los años, hemos observado el progreso realizado por BAC en Guatemala, están avanzando constantemente en su cartera de finanzas verdes. Nos sentimos honrados de trabajar con el Grupo Financiero BAC en varios países de América Central durante 25 años, y estamos encantados de que DEG se una a nosotros para seguir apoyando el desarrollo de las finanzas verdes en Guatemala”, señaló Huib-Jan de Ruijter, Co-Director de Inversiones de FMO.

Con esta transacción, BAC sigue creciendo como líder en financiamiento sostenible en la región, alineado con la importante demanda de soluciones amigables con el ambiente. Los clientes actuales y futuros de BAC podrán acceder a estas opciones de financiamiento a través de sus ejecutivos de cuenta, agencias o por medio de los sitios oficiales de BAC.

“Estamos encantados de reforzar nuestra relación amistosa con el Grupo BAC a través de la nueva transacción en Guatemala. La estrategia de triple valor positivo de BAC y su compromiso por crear impacto positivo a nivel social, ambiental y económico se alinean perfectamente con los objetivos de la DEG. Con BAC Guatemala queremos centrarnos especialmente en un futuro más verde”, resaltó Monika Beck, Chief Investment Officer and Membrer of the Management Board, de la DEG.