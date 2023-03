Kia EV6 es reconocida como el Vehículo del Año 2023

Este nuevo modelo 100 % eléctrico marca el inicio de una nueva era y sienta las bases del futuro al estar diseñado para que disfruten al máximo de la experiencia.

“Después de numerosos reconocimientos prestigiosos, incluido el Premio al Auto Europeo del Año 2022, este último honor proveniente del jurado del North American Utility Vehicle of the year 2023, es una prueba más de que el EV6 no solo es un vehículo utilitario de gran prestigio, sino también un vehículo eléctrico ejemplar. Aceptamos este reconocimiento con humildad y continuaremos nuestros esfuerzos para impulsar a nuestra empresa hacia el futuro, siempre con la experiencia de nuestros clientes en el centro de lo que hacemos”, agregó Ho Sung Song.

Dentro de su alta gama de sistemas avanzados de asistencia al conductor, ofrece un nivel notable de características de conectividad, así como la bomba de calor de eficiencia energética de última generación de Kia, que elimina el calor residual del sistema de refrigeración del automóvil.

El EV6 es una parte fundamental de la estrategia “Plan S” de Kia para lanzar al menos dos vehículos eléctricos de batería (BEV) por año y construir una línea completa de 14 BEV para 2027.

Kia es una marca de movilidad global que nació en 1944 y desde entonces crea soluciones sostenibles para consumidores, comunidades y sociedades de todo el mundo.