Lotería de Guatemala presentó la primera versión electrónica en el país

Los guatemaltecos se pueden convertir en millonarios jugando con Lotería de Guatemala la Lotomania. Foto Prensa Libre: Cortesía.

¿Quién es Lotería de Guatemala?

Es un operador internacional de loterías, que trabaja con Gobiernos y organizaciones caritativas en el continente latinoamericano, europeo y africano, con el objetivo de desarrollar juegos de diversión, como plataforma de apoyo social y desarrollo a las comunidades necesitadas.

Tenemos presencia actualmente en 10 países, en Guatemala estamos operando la Lotería Nacional; en Costa Rica, el Tico Bingo; en El Salvador trabajamos en colaboración con la Lotería Nacional de Beneficencia, y de manera similar en otros países africanos.

¿Qué productos ofrece Lotería de Guatemala?

Es una plataforma de desarrollo y diversión, la única lotería que está presente en tiendas y con vendedores ambulantes y online, a través de la web y la aplicación. Llegamos hace dos años al país como una inversión extranjera israelí, con una inversión de más de USD$20 millones en la República de Guatemala, como reflejo de la confianza que tenemos el sector privado israelí en el país y lanzamos el tirito de la suerte.

Ahora estamos ampliando los productos y lanzando la primera lotería electrónica en la historia del país, es la primera vez que hay lotería diaria, en vivo y en directo en la televisión, con una tómbola electrónica automática como la de Estados Unidos, donde se puede escoger los números de la suerte.

Y con tan solo Q5 se puede ganar un millón, por primer vez se va a poder seleccionar sus propios números, los cuales se pueden conseguir en las diferentes farmacias del país, así como en la página de loteríadeguatemala.com.gt Pero lo más emocionante es que se pueden ver los sorteos todos los días a las 8:55 en Guatevisión, lo cual genera confianza, credibilidad, muestra que estamos dando un salto en el profesionalismo y tecnología, ofreciendo productos más entretenidos y sólidos.

¿Cómo se cambian los premios?

Hasta los Q400 se pueden canjear en las tiendas de conveniencia, los premios mayores se realizan por transferencias bancarias o por cheque.

¿Cómo es la propuesta de desarrollo Social de Lotería de Guatemala?

El tema del desarrollo social es el eje principal de nuestra operación en el país. Sin obras sociales la lotería en si no tiene fundamento, desde que llegamos al país hemos invertidos grandes recursos en ayudas sociales, un reflejo es la donación de un laboratorio de ciencias móviles en la Escuela Normal de Varones de la zona 13, para fomentar por medio de una tecnología israelí avanzada la capacidad de estudios de ciencias de los jóvenes en las escuelas, también hemos apoyado casas de ancianos, campañas de desparasitación a nivel nacional, etc, ya sea en discreto o en público, siempre hemos creído que tenemos que mostrar la acción no solo la palabra, lo hacemos porque como lotería de Guatemala estamos comprometidos con el pueblo, también por la gran admiración que le tenemos como país a Guatemala.