Luis Carlos Martínez, el nadador olímpico, se recupera de sus entrenos en Hospital Centro Médico

“Nuestro mayor orgullo son nuestros atletas que ponen en alto el nombre de nuestro país”, indicó Juan Antonio De la Cerda Colom, presidente del consejo de administración de Hospital Centro Médico.

La Cámara Hiperbárica es una modalidad de tratamiento en la que se utiliza el oxígeno con diferentes presiones atmosféricas. El principio terapéutico de la medicina hiperbárica reside en el incremento de la presión parcial del oxígeno en los tejidos para lograr una mejor recuperación del organismo y penetración de los medicamentos.

Este método se utiliza especialmente en la recuperación del atleta de alto rendimiento y como indicación en tratamientos médicos como pie diabético, úlceras en piel, procesos isquémicos.

“Un agradecimiento por estar aquí, en un país como Guatemala, cuando yo tenía 10 u 11 años, el sueño de estar en una final olímpica sonaba lejano, pero siempre me atendieron y estuvieron para mí a una edad tan temprana, muchas gracias por todo ese apoyo de calidad que han tenido hacia mí persona”, expresó Luis Carlos Martínez.

“Yo creo que el mensaje que puedo dar es, que es importante creer, especialmente en un momento difícil como este que se está viviendo a nivel mundial, aunque yo todas las mañanas me levantaba y mi meta era una medalla olímpica, me daba pena decirlo porque pensé que se iban a reír de mí porque no se mencionaba mi nombre en ninguna página web, ni siquiera en una final olímpica, es un honor estar aquí después de este logro, y que Centro Médico haya creído en mi desde los 11 años y me haya ayudado en mis recuperaciones, eso no ha cambiado a la fecha. Muchísimas gracias, espero que esta relación siga a futuro porque ese apoyo de ustedes ha sido algo incondicional”, finalizó Martínez.