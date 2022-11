Ambev, parte del grupo AB Inbev, es una compañía cervecera más grande del mundo, llegó a Guatemala en 2003 y junto a su socio estratégico CBC desarrollaron en Centroamérica un portafolio que incluye marcas globales como Corona, Stella Artois, Budweiser, entre otras; y su marca insignia Brahva.

La compañía lanzan la campaña “Me gusta el bosque, me gusta el agua”, donde se busca proteger los bosques de 18 comunidades que rodean la planta en Teculután, Zacapa, y con eso se hace algo sostenible en el tiempo y que se multiplique después.

“Esta es una de las varias campañas que la empresa realiza al año en favor del medio ambiente y con esto reafirma el compromiso que tiene la cervecería con el país y también estamos alineados al sueño de hacer un mundo mejor”, expresó María Mercedes Castro, gerente legal y asuntos corporativos.

Toda esta estrategia de protección, Ambev la trabaja en conjunto con la organización WWF, que es el Fondo Mundial para la Naturaleza, la cual consiste en realizar programas de concientización para evitar la tala ilegal, se hacen brigadas para mitigar incendios forestales, se trabajan proyectos tierra y capacitación con bomberos, vecinos del área y ejercito voluntario, entre otras cosas más.

Teculután, es un municipio de los más secos que hay en el país, y la Sierra de las Minas, es la parte donde hay mas bosque y es parte de la que busca proteger porque es la que abastece de agua a las comunidades que están alrededor.

Christian Saxton, Country Head de Cervecería Ambev Guatemala explica cómo funciona esta campaña.

¿De qué se trata esta iniciativa?

Dentro de nuestro marco de sostenibilidad tenemos cuatro pilares, entre ellos es proteger el agua positiva, como le llamamos nosotros, y con esto queremos dar un aporte a Guatemala y a las comunidades que están cerca de Teculután, Zacapa, protegiendo el agua de Sierra de las Minas.

¿Por qué Ambev busca proteger los bosques?

Es parte de nuestro programa de sostenibilidad, nuestro producto es 95% agua y si nosotros no cuidamos el vital líquido, no tenemos futuro, por lo que tenemos que proteger el vital líquido para la industria y para las personas que habitan el mundo, por lo tanto si hay escasez, las personas no sobreviven y entonces no tendremos consumidores. Esto se convierte en un circulo virtuoso que nos hace atacar el tema del agua.

Años atrás realizamos la campaña de sembrar árboles, pero vimos que hacer esta acción no es suficiente, tenemos que proteger los bosques que son los que el agua drene de la forma correcta y no se vaya en las fuentes pluviales, sino que se quede en la tierra para alimentar a los árboles.

¿Cuándo finaliza la campaña?

Como tal es de un mes y finaliza el 7 de diciembre, mientras que el programa es de 5 años, iniciamos en el 2021 y veremos más adelante si lo extenderemos por más tiempo. A la fecha llevamos 22 mil likes y esto equivale al 48% de nuestra meta.

¿Cuáles son los pasos para que el like cuente?

La iniciativa busca unir a la sociedad guatemalteca para apoyarnos a proteger el agua, y eso se puede lograr haciendo interacciones en las redes sociales de Facebook e Instagram de Ambev, por cada like y cada vez que compartan los post, la empresa estará dando un aporte para la protección de estas aguas.

En esta campaña no estamos pidiendo que compren nuestras cervezas ni que consuma, solamente interactuar, es una manera de concientizar a la población guatemalteca, para nosotros es super importante proteger los bosques.

Por cada like se protegen 10 metros cuadrados de bosques y eso equivale a 4 mil 800 litros de agua, tenemos una meta de 50 mil metros cuadrados de bosques y por eso necesitamos a la comunidad que ayuden y para que entiendan del por qué hacemos las cosas.

¿En qué redes sociales cuentan los likes?

En Facebook estamos como Cervecería Ambev Guatemala y Cervecería Ambev.

¿Esta campaña que la hace diferente a otras realizadas?

En este momento creemos que es mas importante proteger la fuente donde nace el agua, de igual manera seguimos con el proyecto de sembrar árboles, contamos con un voluntariado permanente.