Fábrica Nestlé: medio siglo produciendo y siendo referencia en América

El liderazgo y la buenas prácticas empresariales le han permitido a la Fábrica de Nestlé en Antigua, Guatemala, ser la referencia del resto de plantas que esta compañía suiza tiene en el continente.

Oscar Sulecio, es el gerente de la Fábrica Nestlé, y nos cuenta cómo fueron sus inicios, por qué se instalaron en la ciudad colonial y cual es su proceso de producción.

¿Cómo se siente ser parte de la Fábrica Nestlé en Antigua que llega a 50 años?

Me siento muy satisfecho de dirigir esta fábrica, porque representa una historia en Antigua Guatemala, en sus inicios se conocía como Cindal, Compañía Industrial de alimentos, toda persona que vive en Antigua Guatemala tiene una referencia de la fábrica, porque tenía un silbido que venía de la caldera, en su momento representaba el reloj de la comunidad, sonaba a las 7 de la mañana, 12, 13:30 y 17:30, yo que soy antigüeño en mi época de estudiante ese silbato te daba una referencia para entrar y salir del colegio o cuando estabas en el parque en el último silbato servía de referencia para irse a su casa y llegar antes del anochecer.

El campo de futbol era utilizado en la época de los 80 por la Selección de Futbol, que hacía su campamento en un hotel cercano a la fábrica. También venían equipos, y todos los que hemos jugado futbol añorábamos jugar en ese campo.

Aparte, han trabajado mas de 2 mil personas, también la fábrica representa continuidad de generaciones, tenemos una tercera generación que ya está trabajando, hay 10 personas que somos de segunda generación, mi padre trabajó en la empresa, en el área técnica.

¿Cuánto tiempo tiene de estar trabajando en la empresa?

Yo tengo 25 años en la empresa, soy ingeniero industrial graduado en la San Carlos en 1995, inicie en la empresa un año después, en el área de producción, fui analista de procesos y estuve en una posición performance industrial, jefe de producción y a partir del 2011 fui gerente de fábrica, he trabajado en Ciudad de Panamá, República Dominicana y en Guatemala he hecho toda mi carrera en Nestlé, también he estado en la Fabrica de Malher en la zona 12, y en abril de 2018 regresé para ser gerente de la fábrica

¿Por qué se decidieron por instalar la Fábrica en Guatemala y específicamente en Antigua Guatemala?

Yo tengo 25 años y lo que me recuerdo en conversaciones con personas que empezaron en ella, fue que una de las razones de ponerla en Antigua Guatemala era que estaba cerca del occidente del país, que en sus inicios teníamos un proceso de producto deshidratado y una hierba propia de Nestlé, hierba Maggi, que se cultivó en el altiplano.

También por que fue muy atractivo el lugar, la accesibilidad al agua y que estamos en cercanía a la capital y eso nos permitía el acceso a los puertos especialmente al Pacífico para las exportaciones.

En la década de los años 70’ era una zona que quería incentivarse como un área comercial industrial, dentro de la ciudad, esa fue otra de las razones para instalar en este lugar la planta.

Barcena se tomó en cuenta para construir la sede por su fácil acceso desde Antigua,

¿Qué productos hacen en estas instalaciones?

Nosotros producimos alrededor de 50 mil toneladas anuales de productos culinarios deshidratados, tenemos la dicha que tenemos la fábrica más grande de América, producimos 20 mil toneladas de sopas, en sus diferentes sabores, también se produce consomé en sobre, en bote y doypack como 12 mil toneladas, para mercado de exportación unos cubitos y una tableta dura alrededor de 11 mil 500 toneladas y para el mercado mexicano una tableta blanda que es un razonador con 7 mil toneladas y un famoso papelito donde se envuelve la pechuga de pollo una tonelada.

¿La producción de esta fábrica es solo para consumo en Guatemala o se exporta a otros países?

Somos una fábrica exportadora, de las 50 mil toneladas el 94 por ciento es de exportación, un 62 por ciento para Centroamérica, 14 por ciento para el mercado nostálgico de Estados Unidos, que son los productos que se consumen en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, 12 por ciento para México, tres por ciento para el Caribe y seis por ciento se queda en Guatemala,

¿Cuáles son las iniciativas que promueven en pro del medioambiente?

De igual manera la sostenibilidad tiene un tema importante en la operación que Nestlé tiene alrededor del mundo.

Hemos reducido el agua en un 80 por ciento, incrementamos el volumen un 60 por ciento, esto por medio de programas de sensibilización, captamos agua que se utiliza en servicios y para jardinería, esta es una fábrica 100 por ciento seca, no deshidratamos ninguna de nuestras materias primas.

También en el área de energía, la que usamos es 100 por ciento de fuentes renovables, ya no dependemos de combustibles fósiles, hemos reducido el consumo en un 40 por ciento. Toda el agua que usamos en el proceso pasa por una planta de tratamiento para no contaminar ningún afluente.

Tenemos varios años que ninguno de nuestros desperdicios va al basurero, todo es tratado y reutilizado. Uno de los logros también es que somos cero desechos al vertedero y somos una economía circular, un 93 por ciento del desperdicio se recicla y junto con un proveedor el desecho se convierte en tarimas o utensilios que se usan en la fábrica.

En cuanto a emisiones Co2 hemos reducido en un 96 por ciento, lo logramos porque nuestra energía para calentar agua se genera con paneles solares, los montacargas son eléctricos y el 4 por ciento que todavía se tiene se contrarresta con un programa de reforestación en la fábrica y su cercanía.

¿Nestlé se ha caracterizado por mantener la igualdad de género, como han logrado que tantos hombres y mujeres puedan optar a sus puestos de trabajo en las mismas condiciones laborales?

Para Nestlé en todas nuestras operaciones no solo en Guatemala el balance de genero es importante y está alineado a nuestro propósito corporativo de mejorar la calidad de vida de las personas.

El 50 por ciento del liderazgo es dirigido por damas, en posiciones claves, jefatura de producción, responsable de renovación e innovación, Recursos Humanos, Finanzas, y dos pilares importantes de la fábrica son dirigidas por dos damas, trabajamos muy fuerte para que la igualdad sea muy importante.

En el área operativa tenemos mujeres que operan máquinas, que hace algunos años era exclusivo de los varones.

Nuestra preocupación por la equidad es muy importante, en los últimos años los jóvenes también son tomados en cuenta, en los últimos años los estudiantes de bachillerato y universidad hacen sus prácticas en la planta, los hemos preparado para hacer su currículum, como prepararse para una entrevista, pero lo importante es que algunos se quedan como colaboradores de la empresa.

Y también tenemos un buen balance de las generaciones, la planta tiene edades de 18 y 30 años, que te permite alcanzar cosas diferentes en nuestra operación todos los días.

¿Un mensaje de Nestlé para los guatemaltecos?

Un dato interesante es que tenemos 500 colaboradores directos y se generan más de tres mil indirectos, un 35 por ciento de proveedores son locales, lo que permite generar más de cinco mil empleos, renovamos e innovamos 55 productos al año.

El mensaje para la comunidad de Antigua: estar en la ciudad colonial es un orgullo, somos una fábrica responsable, somos una referencia dentro de la comunidad en el manejo de agua, energía y contribuir en el desarrollo económico de ella, sin atentar contra el patrimonio ni la comunidad, la compañía invierte millones, somos la fábrica de referencia en la producción de culinarios.

La fábrica es faro de luz, es referencia en cuanto a tecnología y procesos para las otras fábricas, donde vienen a capacitarse el personal del resto de plantas.