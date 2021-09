Nuevo Miss Dior Eau de parfum, el perfume que huele a dulzura, frescura y felicidad

La época era ideal para una moda austera, pero Christian Dior hizo lo contrario, hizo despertar la belleza del mundo, dio una esperanza por un futuro mejor, el esplendor de las flores y de un amor compartido. Miss Dior es la escenificación del mundo, si el cambia, Dior también.

Origen de la inspiración

La base de este perfume es una Rosa Sorpresa de su creador, Francois Demanchy, que la descubrió en el jardín de Carole Biancalana, quien es la productora de Rosa Centifolia para la Maison Dior.

Esta rosa era desconovida para él, pero su belleza, sus matices olfativos poderosos, lo aterciopelada, afrutada, chispeante y elegante le fascinaron. En un instante surgió la inspiración Sweet Love, que fue el punto de partida de su nuevo Eau de Parfum Miss Dior, con un impulso para despertar los sentidos.

“La rosa “Sweet Love”, el nombre le va tan bien, ha sido un descubrimiento para mí. Al principio la encontré particularmente bella con sus generosos pétalos, de un rosa nacarado pálido e irisado. Después, su perfume me sorprendió. Qué energía, qué fuerza embriagadora y envolvente con punzadas chispeantes, afrutadas-azucaradas que no me esperaba. Fue el punto de partida creativo para este nuevo Eau de Parfum. Quise envolverla de flores y obtener de esta forma un ramillete vivo y elegante a la vez, sensual pero sin llegar a ser pesado”, indicó Demanchy.

La rosa centifolia da esa fuerza carnal de sus notas de miel y pimienta, al que se le une un Muguet claro y alegre, también incluye la expresiva Peonía. Colorida y sexy, generosa y picante, despliega su feminidad salpicada por una nota de albaricoque.

El Iris noble y embaucador. Un ramillete de Millefiori rico y de contrastes para finalmente, la selección de almizcles algodonosos se van desvelando, el toque de Vainilla de Papúa, se une con una pizca de Benjuí y un soplo de Haba Tonka, la dulce combinación se reunen con un Sándalo cremoso que envuelve el fondo.

La costura siempre presente

El perfume Miss Dior Eau de Parfum contiene un nudo de excepción, colorido y puntillista, con una floración aleatoria, que convierte a cada uno de ellos en piezas absolutamente únicas.

Este nudo es un símbolo de Costura inconfundible, enlaza el cuello del frasco, que ha sido creado en el secreto de los talleres de uno de los artesanos franceses más legendario, que por décadas se ha dedicado a las creaciones para los desfiles Alta Costura.

Su proceso se desarrolló durante tres largos meses en telares de madera tradicional, un lazo jacquard ha nacido, es formado por 396 hilos que concentran unos 12 mil cruces por cada centímetro de cinta.

El rostro de la campaña

La actriz, directora, productora de cine y psicóloga Natalie Portman es la embajadora de este nuevo perfume de Dior. Nunca antes Miss Dior ha sido tan libre, como nunca antes Natalie ha sido tan bella.