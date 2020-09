PepsiCo trae de regreso Dare to Do More

Los ganadores de esta iniciativa podrán ocupar un cupo dentro del programa de trainees Next Gen. Foto Prensa Libre: Cortesía.

Con la iniciativa Dare to Do More, los emprendedores tienen la posibilidad de presentar sus proyectos a un grupo de expertos de la compañía y la idea que resulte ganadora, puede presentar la iniciativa en las oficinas en Estados Unidos y de esta manera ganarse un puesto en el programa de trainnees Next Gen.

“En PepsiCo estamos convencidos que una pieza fundamental de la compañía es el talento humano, por ello siempre incentivamos la creatividad a todos los niveles, invitando a las personas a generar ideas fuera de la caja, donde estas son presentadas y tomadas en cuenta”, expresó Ernesto Navas, director de recursos humanos de PepsiCo Centroamérica y Caribe.

Dare to do more invita a todos los estudiantes del último año o que recién se hayan graduado a desarrollar un proyecto que responda a las preguntas, ¿que harían con USD $100 mil, para desarrollar la próxima tendencia de alimentos y bebidas, en qué te enfocarías, cómo aprovecharías esa tendencia y llevarías tu idea al mercado?

Los ganadores de esta iniciativa podrán ocupar un cupo dentro del programa de trainees Next Gen y pelearán por ser uno de los tres representantes en Latinoamérica que viajarán alas oficinas de PepsCo en Estados Unidos el próximo año.

Este programa se llevará a cabo en América Latina, Europa y Asia. Además de Guatemala, que tendrá tres cupos disponibles, de la región, estarán República dominicana, Puerto Rico, Honduras y Panamá.

“Comprender que el talento es nuestro escenario, nos lleva hoy a presentar la iniciativa Dare to do more que quiere ser la plataforma para aquellos jóvenes recién egresados de la universidad que tienen ideas disruptivas y pasión por los negocios, que además quieran proponer el nuevo giro del sector de alimentos y bebidas en Guatemala y el mundo”, finalizó navas.

¿Cómo funciona Dare To Do More?

Para participar en el programa, los participantes deben tener al menos 21 años y un máximo de tres años de experiencia profesional. Además, deben ser recién graduados o estar en el último año de la carrera universitaria. Las inscripciones se pueden realizar en https://daretodomore.pepsico.com/en del 3 al 30 de septiembre 2020.

Primera etapa: Registro

La primera etapa brinda a los candidatos la oportunidad de tener una visión privilegiada de la vida en PepsiCo #PepsiCoLife. A través de algunas herramientas como mapas virtuales, los jóvenes pueden conocer más sobre la empresa. Los candidatos pueden registrarse en http://www.daretodomore.pepsico.com

Segunda etapa: ideas

El segundo paso en línea será cuando los estudiantes presenten sus proyectos sobre lo que creen que será la próxima gran tendencia de alimentos o bebidas, y cómo se puede implementar en esta nueva realidad.

Tercera etapa: desarrollo

Los participantes con las mejores ideas de la segunda etapa garantizarán un lugar en la final y tendrán la oportunidad de presentar sus ideas a un panel de expertos del mercado de PepsiCo.

Los ganadores obtendrán un puesto dentro del programa de trainees Next Gen y la oportunidad de presentar su proyecto en las oficinas de Estados Unidos a un grupo de líderes senior.