Reconectando con el trabajo que empezaron los Mayas

Este año la universidad ofrece dos propuestas académicas para que las nuevas generaciones puedan ver el espacio como una oportunidad de progreso para el país, con el diplomado de astronomía avanzada y el diplomado en astrobiología, siendo las primeras que se dan esos cursos en el país.

Y para motivar a los interesados, se invitó al profesor de astronomía que ha dedicado mucho tiempo a la investigación, y que dentro de sus numerosos roles multifacéticos en proyectos tecnológicos e informativos busca mostrar los últimos avances en la ciencia, particularmente en la astronomía.

“Con mi experiencia principalmente en el entorno de la investigación, he desarrollado una actitud abierta, pero al mismo tiempo crítica hacia el mundo que me rodea. Mi capacidad analítica me permite manejar la información de manera productiva y conciliar objetivamente los detalles importantes con el panorama general. Mi experiencia también me da la capacidad de asimilar rápidamente nueva información, sobre todo de naturaleza técnica”, expresó el Dr. Peter Linde.

Dentro de la experiencia del Dr. Linde, se puede mencionar que fue investigador en el Observatorio de Lund, Suecia y cuenta con la publicación del libro de divulgación científica “La caza de la vida en el universo”.

“La estadía del Dr. Linde representa un momento muy emocionante en nuestro instituto, nos pudo trasladar experiencias nunca vistas por nuestros estudiantes. Su visita es bien importante, porque es un astrónomo profesional de uno de los países más avanzados del mundo como es Suecia, quien ha realizado investigaciones usando el telescopio espacial Hubble, también en el Telescopio Extremadamente Grande ubicado en Chile”, comentó el Ing. Edgar Castro Bathen, director de IICTA.

Galileo se convierte en la primera universidad en Guatemala en poseer una carrea de astronomía. En el país existe la Asociación Guatemalteca de Astronomía, integrada por 150 miembros de carácter aficionado.

“Guatemala es un país de astrónomos, iniciando con los Mayas, y no puede ser que no haya carreras universitarias, por eso con este plan queremos reconectar todo el trabajo que hicieron ellos. Con estos diplomados queremos que haya astrónomos profesionales, luego tendremos un técnico y después llegaremos a la licenciatura”, finalizó Bathen.