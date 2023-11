Se agranda la familia de vehículos eléctricos

El MG4 es la solución del presente y futuro, permite a todo el que lo maneja, adentrarse en la experiencia de la movilidad eléctrica pura. Su vitalidad inteligente y el espíritu libre de la marca MG cuenta con 100 años de existencia y experiencia.

El distintivo del MG4 demuestra una nueva comprensión del diseño deportivo en forma de compacto eléctrico. El placer de conducir este vehículo en particular ya no es exclusivo de los modelos premium.

“Estamos muy contentos de agregar nuestro cuarto vehículo eléctrico en Guatemala. Es un privilegio compartirles la más alta tecnología en temas eléctricos. El MG4 es un vehículo que no contamina, no hace ruido, no tiene vibraciones y con una potencia del motor eléctrico 180 KW”, comentó Christopher Niemann, gerente general de JCN Guatemala.

El nuevo vehículo cuenta con cinco modos de conducción, normal, ecológico, deportivo, nieve y personalizado. Con lo cual, brinda la mejor experiencia de manejo, sin importar las condiciones de la carretera y el clima.

El MG4 puede hacer un viaje largo por carretera con una autonomía estimada de hasta 450 KM. Se pueden hacer cargas rápidas en tan sólo 26 minutos para pasar del 10 % al 80 %, a una potencia máxima de 140 kW.

El tablero tiene una pantalla digita full LCD de 7 pulgadas, muestra con claridad toda la información necesaria. También cuenta con una pantalla táctil flotante de 10 pulgadas, con un índice de reflexión reducido, eso facilita la lectura incluso bajo la luz del sol.

Lleve todas las funciones de sus smartphones directamente a la pantalla táctil central de su automóvil, con con Apple CarPlay o Android Auto.

Para la seguridad del piloto y sus acompañantes, está equipado con el último sistema de frenos de disco en las cuatro ruedas y así consigue una excelente capacidad de frenado en mojado, recorriendo tan solo 19 m, para pasar de 66 km/h a 0 km/h.

Si deseas adquirir o tener más información del MG4, están invitados para visitar las distintas instalaciones de JCN Motors, JCN AVIA, zona 10; JCN Cayalá, zona 16; JCN 20 calle, zona 10; JCN Paseo Miraflores, zona 11; JCN km 7.5 carretera al atlántico; o escríbenos al WhatsApp https://wa.link/q6y4mh y agenda tu test drive.