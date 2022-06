Se inician nominaciones y votos para los ilustres

Poco después, se incorporaron más participantes que no son estudiantes universitarios, y en el 2013, Seguros Universales crea el sitio guatemaltecosilustres.com , como un espacio dirigido al público nacional e internacional para proponer y ayudar a descubrir las historias de guatemaltecos que destacan en diferentes disciplinas: científica, empresarial, social, deportiva y artística.

“Motivamos e invitamos a la población a que ingrese al sitio web guatemaltecosilustres.com, para nominar y dar a conocer las historias de las personas que engrandecen a nuestro país, así como votar por el perfil que consideren que merece ser ganador en su categoría”, agregó Mario Tello, gerente de mercadeo de Universales.

Hay una sexta categoría, que es la elegida por el público. Quienes deseen participar, pueden hacerlo por medio de la página indicada, donde se puede nominar y votar.

Invitado especial

El atleta paralímpico Raúl Pérez fue ganador el año pasado en esta categoría y fue el invitado de honor en el evento del lanzamiento de la convocatoria para la edición del 2022.

“Mi condición de discapacidad me ha ayudado a valorar la vida misma, me ha abierto fronteras y me ha permitido representar al país en lo más alto y a muchos de ustedes, sin saberlo, y tratar de traer buenas noticias en medio de cosas adversas que hemos vivido en los últimos años”, expresó.

Recientemente, Pérez —quien perdió los dos brazos por una descarga eléctrica— ganó dos medallas de oro en los juegos Desert Challenge Games 2022, en Arizona, Estados Unidos.