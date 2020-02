Tenlot continúa premiando a los guatemaltecos que raspan un Tirito de la Suerte

Elizabeth Ibarra fue la afortunada ganadora de 25 mil quetzales. Foto Prensa Libre: Norvin Mendoza

Esta empresa ha entregado en el país más 18 millones en premios, desde el inicio de sus operaciones en el 2018. A la vez que ha contribuido a grandes obras sociales, especialmente aquellas que se enfocan en la desnutrición

La acreedora de los Q25 mil lo hizo al raspar el cartón con un distribuidor de Tirito en las cercanías del Parque Concordia,

“Me siento bendecida por Dios, por ser algo que él me regaló. Siempre he jugado el Tirito de la suerte. He variado de comprador, a la mayoría que le compro son mis amigas. Me puse muy feliz de ver que había ganado”, comentó Elizabeth Ibarra.

Al preocuparse por su familia, especialmente por sus padres, lo primero que hará la ganadora será equipar la casa donde ellos habitan con algunos artículos que hacen falta y que son de mucha utilidad y necesarios para ellos.

“El premio mayor del Tirito de la Suerte es de Q100 mil y lo pueden ganar con los raspables de Q10. Con los de Q5 el premio es de hasta Q5 mil. En la capital han ganado muchos, al igual que en los departamentos de Zacapa y Escuintla. Aún hay muchos premios más, indicó Fernando Polanco, embajador de marca.