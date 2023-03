Un año sólido con base robusta para el crecimiento

La junta directiva de Millicom aprobó nuevos objetivos operativos, financieros, de ESG y de asignación de capital para los próximos tres años, junto con estrategias e iniciativas para alcanzarlos. En 2022, la compañía anunció nuevos objetivos basados en la ciencia para reducir las emisiones absolutas de Gases de Efecto Invernadero de alcance 1 y 2 en un 50% para el año fiscal 2030 y las emisiones absolutas de GEI de alcance 3 en un 20% para el año fiscal 2035, ambos de un año base para el año fiscal 2020. También anunció su compromiso para lograr un equilibrio de género del 50% en puestos gerenciales y en todos los niveles de la organización para 2030.

“Nuestro propósito, estrategias comerciales y ambiciones de ESG se han alineado maravillosamente en América Latina, y nada de esto habría sucedido, o sucederá, sin la cultura de Sangre Tigo la cual impulsa todo lo que hacemos. No hay duda de que los miembros de nuestro equipo estuvieron a la altura de cada ocasión en 2022, uniéndose a nuestro propósito compartido de construir autopistas digitales que conectan a las personas, mejoran vidas y desarrollan comunidades”, afirmó Ramos.

En términos de crecimiento, la red 4G en la región ahora cubre aproximadamente el 80% de la población donde Millicom opera en Latinoamérica. Los servicios de cable siguen siendo un fuerte motor de crecimiento. Las redes de Millicom superaron los 12,9 millones de hogares a finales de año, un aumento del 6,8% en comparación con 2021.

Tigo Business, la unidad B2B de la compañía, registró su tasa de crecimiento orgánico más rápida en años, alcanzando 338,000 clientes de pequeñas y medianas empresas (PYME) para fines de 2022 y un aumento de dos dígitos en los ingresos por servicios digitales.

La compañía ocupo el quinto lugar en los Mejores Lugares para Trabajar del Mundo (World’s Best Workplaces) y el 2 en los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina (Best Workplaces in Latin America), según Great Place to Work.

Otros aspectos destacados que resumen el año de Millicom en números: