Un imparable compañero de aventuras

Llamado el modelo Rally, la Multistrada V4 es una moto que mejora aún más su capacidad para gobernar todos los caminos, especialmente los que no están pavimentados. Cuenta con suspensiones semiactivas con recorrido aumentado a 200mm que garantiza una mayor distancia al suelo, en un nuevo Power Mode dedicado al todo terreno, con estribos del condcutor más anchos con un perfil más marcado e inserto de goma extraíble.

La Multistrada V4 Rally de Ducati, también está equipada con una función de nivelación automática, que garantiza un ajuste constante cuando cambia la configuración del conductor, el pasajero y el equipaje, para mantener siempre las características del vehículo sin cambios.

“La nueva motocicleta está para brindar a los viajeros duros la oportunidad de descubrir destinos aún más lejanos No es un secreto que la Multistrada se ha convertido en mi bicicleta favorita en los últimos años, por lo que no podría estar más entusiasmado con la presentación del nuevo modelo Rally. Haciendo honor a su nombre, la Multistrada V4 Rally mejora aún más su capacidad para gobernar todos los caminos también los no pavimentados, sin sacrificar la comodidad, la seguridad y las emociones de conducción típicas de Ducati”, expresó George Baisi, gerente de Ventas de Ducati Guatemala.

Una vez más, la Multistrada V4 se establece como pionera tecnológica con la introducción en el modelo Rally de la nueva estrategia de desactivación extendida para el banco de cilindros trasero, en beneficio del consumo de combustible y las emisiones.

El motor Granturismo V4 de 1.158 cc entrega 170 CV (125 kW) a 10.750 rpm y 121 Nm (12,3 kgm) a 8.750 rpm, con una curva de par particularmente lineal para garantizar una respuesta suave y progresiva en todas las revoluciones. El rendimiento de este motor, combinado con su peso total de sólo 66,7 kg. permite que el V4 Granturismo siga siendo la referencia en la categoría de potencia y ligereza. Estos números se combinan con soluciones técnicas refinadas, como un cigüeñal contrarrotante, derivado de la experiencia adquirida por Ducati Corse en MotoGP, que trabaja contra la inercia giroscópica de las ruedas, sino también las curvas de par dedicadas a cada relación de transmisión única para combinar suave entrega a bajas revoluciones, robustez de par en los medios y potencia en los altos.

La aptitud todoterreno aumenta gracias al radio aligerado de las llantas y protectores de motor reforzados. Con el nuevo depósito de aluminio de 30 litros, que se integra armoniosamente en las formas musculosas y elegantes de la moto, es posible aumentar las distancias que se pueden recorrer entre una parada de repostaje y la siguiente: como resultado, La nueva Multistrada V4 Rally está lista para afrontar incluso las carreteras más remotas.

Para aprovechar al máximo el potencial de la Multistrada V4 en todos los contextos, Ducati ha desarrollado cuatro modos de conducción (Sport, Touring, Urban y Enduro) que en la Multistrada V4 Rally ven una importante evolución del modo Enduro. Al seleccionar el modo de conducción Enduro, se activa un modo de potencia dedicado, que limita la potencia a 114 hp con una respuesta dinámica y directa. El DSS Evolution se prepara para la conducción todoterreno indicando el modo de carga con un icono específico que representa un casco todoterreno. El DTC cambia a un nivel de intervención más bajo y el DWC se desactiva. El ABS de la rueda trasera también se desactiva y se suprimen la función de giro y la detección de elevación trasera para adaptarse al uso todoterreno.

