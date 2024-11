Una nueva frontera olfativa atrevida y desafiante con el futuro

Million Gold For Her: la fragancia femenina más estimulante, embriagadora y sensual de Rabanne, hace su llegada triunfal a Perfumerías Fetiche, y con la cual marca un momento crucial en los cincuenta y ocho años de historia de la Maison, siendo la primera fragancia de un nuevo universo visionario diseñado para despertar una feminidad todopoderosa definida por el éxito del reluciente oro.

En el 2024 este legado continúa como nunca antes. Hoy, Rabanne libera el espíritu rebelde de su legado con una nueva fragancia creada para galvanizar a la próxima generación que huye de las normas establecidas.

Elaborada por los perfumistas de fama mundial Alienor Massenet, Suzy Le Helley, Nathalie Benareau y Loc Dong, esta nueva fragancia femenina cobra vida a través del primer Grand Floral de la Maison. Como primera sensación olfativa, un exclusivo codestilado de Aceite de Lavanda x Tonkalactone creado a medida, adictivo y cremoso, se une al Aceite de Mandarina de Madagascar prensado a mano y a la molécula biotecnológica, Pearadise. En el corazón de la fragancia, los perfumistas mezclaron Óxido L de Rosa renovable, Aceite completo de Ylang-Ylang de Madagascar y Jazmín Coeur de Saison.

“Esta excelente fragancia se distingue por sus ingredientes muy masculinos y femeninos que hemos conseguido combinar en una única y preciosa creación. Por ejemplo, la lavanda con el lado cremoso del Tonkalactone; la rosa con su lado metálico; el musgo por su aspecto masculino; y la vainilla con su lado almizclado. Ya encontramos este paralelismo femenino-masculino en los vestidos de Rabanne”, explicó Aliénor Massenet.

Million Gold For Her es una inigualable culminación de audacia extrema e hipersofisticación. Es irresistiblemente voluptuosa y deja una estela femenina inimitable. Creada con extremo cuidado, esta fragancia contiene los mejores ingredientes de origen 90% natural.

Y para darle más realce, Gigi Hadid, se convierte en la nueva embajadora mundial de Rabanne, con un espectacular vestido de oro cristalizado y chasqueando los dedos. La supermodelo más influyente de su generación hace historia en Rabanne, uniéndose a la Maison para liderar la próxima generación de mujeres intrépidas y poderosas en una nueva y extraordinaria fragancia iluminada por el oro.

Fiebre del oro

Los frascos Million Gold For Her se presentan con un diseño polifacético adornado con un nuevo detalle dorado que destaca y permanece incrustado en la historia de La Maison: el icónico XL Link.

El diseño es inspirado en las cadenas de barcos de Bretaña, un lugar que ha sido fuente de inspiración tanto para Monsieur Rabanne como para Julien Dossena, el XL Link presenta una serie de grandes y pequeños eslabones entrelazados dentro de las piezas de joyería más emblemáticas de La Maison.

Desde su aparición en 2019, el XL Link ha evolucionado, se ha reinventado una y otra vez con nuevos colores, formas y materiales que capturan la esencia de cada temporada y ofrecen una pieza singular para cada estilo y actitud.

Extremadamente ligero y divertido, el XL Link es una poderosa insignia que resiste al paso del tiempo. Con 184 iteraciones hasta la fecha, renace este año para Million Gold For Her. Adornando el frasco de Million Gold For Her junto al nuevo monograma de Rabanne, el XL Link cobra vida para una nueva generación de mujeres, como símbolo de confianza y éxito.