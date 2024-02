El gobierno de Canadá anunció sanciones este martes 20 de febrero a la fiscal general Consuelo Porras y otros tres funcionarios, al considerar que promovieron “directa o indirectamente la corrupción y por cometer graves violaciones de derechos humanos con impunidad”, señaló el ministerio de Exteriores de ese país en un comunicado.

Las sanciones se extienden al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, a la fiscal Cinthia Monterroso, así como al juez Décimo Penal B, Jimi Bremer.

"Las sanciones de hoy, martes 20, se aplican a cuatro personas por su participación en actividades que promovieron directa o indirectamente la corrupción y por cometer graves violaciones de derechos humanos con impunidad, incluso durante la administración anterior del presidente Alejandro Giammattei y después", indica el comunicado.

Las personas incluidas en la lista también quedan inadmisibles en Canadá en virtud de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados, como parte de las prohibiciones establecidas en el reglamento de Medidas Económicas Especiales.

Además de esta medida, las sanciones incluyen la prohibición de llevar a cabo transacciones con cualquier otra persona mencionada en la lista, así como el congelamiento de cualquier activo que estas personas puedan poseer en territorio canadiense.

La ministra de Relaciones Exteriores, Mélanie Joly, anunció que estas medidas forman parte de un nuevo régimen de sanciones en virtud de la Ley de Medidas Económicas Especiales para abordar la situación en Guatemala, según citó.

"El anuncio de hoy —martes 20— demuestra nuestro compromiso de contribuir a los esfuerzos de lucha por la democracia y los derechos humanos en Guatemala. Esperamos trabajar junto al gobierno democráticamente elegido de Arévalo", declaró Joly.

Se destaca que estas sanciones están en línea con las de la Unión Europea y Estados Unidos, considerados aliados que "recientemente impusieron medidas dirigidas a individuos guatemaltecos antidemocráticos".

El comunicado del gobierno también señala que "las personas sancionadas han trabajado incansablemente para socavar la democracia e impedir una transición pacífica del poder", además de mencionar que las sanciones servirán para disuadir "acciones obstruccionistas por parte de funcionarios públicos corruptos y para apoyar al gobierno democráticamente elegido de Bernardo Arévalo".

Además, se afirma que, junto con sus socios internacionales, está imponiendo estas sanciones "para contribuir colectivamente a los esfuerzos para combatir la corrupción y las graves violaciones de derechos humanos en Guatemala. Además, la imposición de sanciones refleja el compromiso de Canadá de promover y proteger la democracia, el orden internacional basado en reglas y el estado de derecho".

Canadá aseguró que apoya al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional "al condenar la corrupción y la impunidad arraigadas y está comprometido a trabajar con el gobierno democráticamente elegido de Arévalo para fortalecer la seguridad, los derechos humanos, la prosperidad inclusiva y el estado de derecho".

En el contexto de la relación bilateral, el gobierno de Canadá destacó que entrega a Guatemala, en promedio, US$22 millones al año como parte de sus esfuerzos de asistencia internacional. Estos fondos tienen como objetivo abordar la desigualdad de género, las violaciones de derechos humanos, la violencia, la inseguridad alimentaria, los desastres naturales y la falta de oportunidades económicas, así como la corrupción y la impunidad.

Ante las sanciones y medidas restrictivas de EE.UU. y la UE ya ha impuesto con anterioridad por los mismos motivos que señala Canadá, el Ministerio Público, en respuesta, rechazó los señalamientos y los señaló como "ataques sistemáticos".

El MP aseguró que los señalamientos "son espurios, maliciosos y antidemocráticos". Además, señaló al Consejo Europeo por un "profundo desconocimiento del sistema jurídico guatemalteco" y de "atentar" contra el estado de Derecho y la independencia que la ley otorga al ente investigador, afirmó la institución en un comunicado.

“Estas acciones son inaceptables pues el Ministerio Público es una institución autónoma, objetiva e imparcial, cuyo mandato legal es velar por el estricto cumplimiento de la ley, responde únicamente a la Constitución Política de la República de Guatemala y a las leyes vigentes del país, no a instancias internacionales”, sostuvo la Fiscalía de Guatemala.

Ante Hace referencia a que por el perfil de los funcionarios “arbitrariamente señalados por la Unión Europea” suponen que esa entidad internacional “dedica tiempo a realizar defensas oficiosas con absoluto desconocimiento del sistema de control de garantías constitucionales del Estado de Guatemala”.

