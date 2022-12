Caso La Línea: Baldetti recuerda su renuncia, su plan ante las protestas en la Plaza y cómo el MP habría buscado dinero en su casa

Al igual que el expresidente Otto Pérez Molina , antes de ingresar a la audiencia, declaró ante los medios que no existían pruebas suficientes para recibir una condena.

Coincidió también con el exmandatario al señalar a su exsecretario privado, Juan Carlos Monzón; en hacer críticas al exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez; sobre el actuar del exjuez Miguel Ángel Gálvez; y también del exfiscal Juan Francisco Sandoval.

Baldetti dijo que también tenía en su poder una carta escrita a mano de Monzón. “En la carta me decía que si no lo dejaban de perseguir con el presidente, porque recién habían allanado una casa en la Antigua, entonces que (sería) mi familia la que iba a pagar las consecuencias”.

Refuta acusación por caso La Línea

Según la exvicemandataria, el Ministerio Público no “pudo quebrantar” su presunción de inocencia y por ello les solicitaba a los jueces que la absolvieran de los cargos en su contra por el caso La Línea.

Baldetti dijo que la exfiscal general Thelma Aldana la acusó porque tenía una “ambición política”, pero que había invalidez en los señalamientos. Como ejemplo, la acusada mencionó el caso IGSS-Pisa, del cual la Corte de Constitucionalidad anuló recién la sentencia.

Sobre Velásquez, Baldetti recordó cuando Pérez Molina la convocó a una reunión para conocerlo. “Vino a desarticular estructuras paralelas, no para perseguir políticos”, aseveró.

De acuerdo con lo que Baldetti declaró, fue el exbinomio presidencial que precisamente requirió a Velásquez su intervención en las aduanas porque requerían un mayor control. “Por eso había necesidad de meter a la CICIG, según nosotros”, añadió.

Según la exvicemandataria, tanto a ella como al presidente se les comunicó que había un trabajo de lobby en Washington para “hacer creer que el gobierno (del Partido Patriota) era corrupto”.

Recuerda inicio de las manifestaciones en la Plaza

Al observar la primera protesta en la Plaza de la Constitución, Baldetti dijo que le pidió al entonces presidente, que le autorizara llevar a 40 mil personas vestidas de anaranjado. “Pero me que dijo no. Me respondió: ‘yo firmé la paz y si nosotros ponemos a confrontar al pueblo de Guatemala, aquí lo que va a pasar es otra guerra'”.

Baldetti dijo que no conforme, le insistió al mandatario. “Las revoluciones llevan muertes, ponga dos tanques en cada esquina, saquemos a las familias y digámosle al pueblo de Guatemala y que les están mintiendo. Pero me dijo: ‘no puedo porque yo firmé la paz'”.

Seguidamente, según dijo, le hizo otro ofrecimiento. “Le dije: ‘se lo pongo más fácil'” y entonces le ofreció su renuncia al cargo.

Según explicó, de igual manera desde “días antes el embajador me pidió la renuncia violentando el derecho de todos los guatemaltecos porque ellos votaron por mí”.

Señalamiento de caletas y su inocencia

“Todo mundo cree que tenemos caletas guardadas por todos lados”, añadió en su declaración.

Baldetti dijo que su hijo le comentó que uno de los investigadores, al llegar a su vivienda, le dijo que “había que partir la casa en dos porque tú (Baldetti) tenía enterrado el dinero en la casa […] Rompieron la casa”, agregó.

Casi al concluir, Baldetti dijo que su vida política “daba para más” y que por eso percibía que Aldana la consideraba como una rival.

De la misma manera que Pérez Molina, Baldetti agradeció también a los jueces del Tribunal por su paciencia “al escuchar a cada uno de los acusados” y no permitir “que a nadie se les acercara para influir”.

“Les pido una sentencia de carácter absolutoria porque de verdad soy inocente”, dijo al finalizar.