El documento, divulgado este jueves y correspondiente a 2023, subraya de igual forma la “intensificación de la persecución judicial y la criminalización de personas en el ámbito judicial” en el último año del Gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024).

Es por ello que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantiene a Guatemala en el Capítulo IV.B de su informe anual de 2023, como lo hace desde 2021, tras “constatar” en aquel año “los graves retrocesos en la lucha contra la impunidad y la corrupción” en el país centroamericano.

“Para 2023, la información analizada por la CIDH indica que el deterioro de los derechos humanos y el Estado de derecho continúa agudizándose por el ejercicio abusivo del poder por parte del Ministerio Público (Fiscalía)”, advierte el informe.

De acuerdo al documento, la Fiscalía “socava” la Justicia y es “contraría el Estado de Derecho, lo que a su vez se refleja en el incumplimiento sistemático y prolongado del Estado con su obligación de combatir la impunidad”.

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentado este jueves advierte sobre lo acontecido en 2023, cuando el Ministerio Público acusó a Arévalo de León y su partido, el Movimiento Semilla, de supuestas irregularidades en su creación y también armó un caso por presunto fraude electoral.

#CIDH publica #InformeAnual2023 y destaca retos en #DerechosHumanos e institucionalidad democrática en la región.#IACHR publishes #AnnualReport2023 and highlights challenges in #HumanRights and democratic institutions in the region.



👉🏾 https://t.co/K6v8JePinI

ES:… pic.twitter.com/LvLqcbdFZb