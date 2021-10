Activan 17 alertas Alba-Keneth de jovencitas que estaban resguardadas en un hogar de la SBS

De acuerdo con Guillermo Mendoza, de comunicación de la Alerta Alba-Keneth, de las 13 alertas dos ya fueron desactivadas y en las próximas horas se espera se sume otra más, ya que se habría localizado a tres de las adolescentes.

Sin embargo, este domingo se activaron otros cuatro boletines, por lo que serían 17 las alertas relacionadas a este caso.

No se tiene detalles del por qué las adolescentes dejaron el hogar, si fue de manera voluntaria o no, pero Mendoza aclara que no se trata de una “desaparición”, pues ellas habrían decidido salir del lugar.

De acuerdo con el reporte de Alerta Alba-Keneth del 30 de agosto al 26 de septiembre se activaron un total de 473 alertas, de las cuales 178 ya fueron desactivadas. Lamentablemente hay 295 menores que siguen desaparecidos.

#AlertaAlbaKeneth ⚠️| Yosselyn Jasmin Illescas, de 17 años de edad. Desapareció el 01 de octubre de 2021, en Zona 1, Guatemala, Guatemala. 🔄Comparte y ayúdanos con su localización.

📞Si tienes información llama al 1546. pic.twitter.com/5J9XSiQ9Qq — Alerta Alba-Keneth (@alba_keneth) October 2, 2021

#AlertaAlbaKeneth ⚠️| Britany Maholi Garcia, de 14 años de edad. Desapareció el 01 de octubre de 2021, en Zona 01, Guatemala, Guatemala. 🔄Comparte y ayúdanos con su localización.

📞Si tienes información llama al 1546. pic.twitter.com/xqr02UkoVm — Alerta Alba-Keneth (@alba_keneth) October 2, 2021