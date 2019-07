Adultos mayores tienen mejores instalaciones en el hogar Santo Domingo

En el Hogar para el Adulto Mayor Santo Domingo los ancianos conviven en un ambiente de amor y paciencia. (Foto Prensa Libre: Óscar Rivas)

Desde 1982, el hogar para el adulto mayor Santo Domingo abrió sus puertas para cuidar de manera integral a personas de la tercera edad y mejorar su calidad de vida, pues alberga a pacientes con Alzheimer y Parkinson.

No deje de leer Hogar de Niños Fátima ampliará cobertura Óscar García 9 de octubre de 2018 a las 12:04h

Actualmente en este espacio viven 19 ancianos —de entre los 60 y 98 años— que son atendidos por un equipo de siete personas, dirigido por Fabio Guerrero, cuyo padre fundó ese lugar.

El hogar se encuentra en una casa que data de 1914, y con el paso de los años se deterioró, por lo que era necesario remodelarla.

Fue en marzo pasado que gracias al apoyo de la Asociación —grupo conformado por esposas de diplomáticos— comenzaron los trabajos para restaurar el techo, el sistema de drenajes, colocar cielo falso en las habitaciones, mejorar los baños, el piso, la iluminación y arreglar el área común donde los ancianos conviven.

La vocación de Fabio Guerrero por atender a personas de la tercera edad fue heredada por su padre, aunque una experiencia en particular fue la que marcó su vida y le hizo encaminarse hacia esa labor.

Cuando tenía 18 años sufrió un accidente automovilístico y su estado era crítico. “Le dije a Dios que si me salvaba me iba a dedicar a las personas de la tercera edad, y Dios me salvó”, señala Guerrero.

Pinceles y pinturas

En el Hogar para el Adulto Mayor Santo Domingo los ancianos tiene un espacio para expresarse a través del arte. Desde hace más de un año Pia Melo, integrante de la asociación, visita a los residentes para apoyarlos a través de arteterapia.

“Se trata de pasar un tiempo con ellos, de escucharlos, de hablarles, de darles distintas técnicas de pintura, nada rígido, nada reglamentado, es simplemente una expresión de arte donde demuestran sus sentimientos a través del color y de las formas”, menciona Melo, quien también es artista.

Por azares del destino Melo, de origen colombiano, llegó al hogar y comenzó a compartir con los ancianos, muchos de los cuales “nunca habían tocado un pincel”, pero ahora sus dibujos y obras de arte adornan las paredes de la casa, como pinturas creadas en acrílico.

“Es lindo poder ver lo que logran y la alegría que les trae a ellos”, agrega.

Pía Melo fue el contacto para que la Asociación Diplomática se acercara al hogar y aportara los recursos económicos para restaurar este espacio, cuya obra fue entregada este martes durante un acto especial, en donde la música de marimba puso a bailar a los ancianos y a los invitados especiales.

Contenido relacionado

>Sonidos de esperanza para hogar de ancianos

>Comienza proceso de restauración del Palacio Nacional

>Avanzan trabajos de restauración de la Catedral de Antigua Guatemala