“Al llegar me dijeron que no habían vacunas”: adultos mayores exponen, de nuevo, tropiezos en la vacunación

Los adultos mayores están probando suerte en distintos centros de vacunación al no recibir mensajes o encontrar los centros cerrados y sin vacunas. Fotografía: Andrea Domínguez.

Los problemas para recibir la vacuna contra el covid-19 continúan. Personas que se inscribieron para ser vacunados siguen sin recibir el mensaje de confirmación de su cita y otros quienes si lo reciben se les informan que ya no hay inmunizantes o se topan de frente con un portón que está cerrado.

Esta serie de anécdotas son recurrentes al momento de conversar con adultos mayores que decidieron aprovechar los primeros minutos del fin de semana y acudir al Centro Universitario Metropolitano (CUM), que funciona como centro de vacunación contra el covid–19.

Decidieron probar suerte en un centro de vacunación lejos de su residencia porque aquellos cercanos ya no cuentan con vacunas. “Esperemos que nos vacunen porque ya tenemos tres meses de estar apuntados y no hay respuesta. Vine como a las ocho de la mañana pero está caminando la colita”, comentó Miguel Ángel Mazariegos, de 65 años de edad.

Su historia no es la única. Sandra Dardón Soto, de 57 años, es originaria de Villa Nueva y tuvo que ir a un centro de vacunación lejos de casa porque no tuvo otra opción.

“Se incrementó mucho más (los casos) entonces por seguridad propia buso vacunarme. Ya había ido a Villa Nueva, me habían dejado cita el martes pasado pero al llegar me dijeron que no habían vacunas, por eso me vine para acá”, recordó.

Quienes madrugaron ya sabían que si serían vacunados, como lo relató Marta Salguero, de 62 años. “He ido a otros lugares y estaban cerrado, hoy vine acá, gracias a Dios hoy si me voy a vacunar. Yo estaba inscrita, recibí el mensaje pero cuando llegué al lugar que me tocaba estaba cerrado por eso vine hoy”.

Proceso de vacunación

Leonel Palomino, encargado del centro de vacunación en el CUM, zona 11, explicó que están aceptando a personas que sean mayores de 50 años, quienes tengan mensaje de texto o no.

“Nosotros esperamos que la población responda, siempre hemos tratado de hacerlo lo más practico posible, los pacientes están siendo numerados para controlar el ingreso de las personas. Ahora (10 de la mañana) ya hay 500 personas listas para ser vacunadas”, señaló.

El coordinador fue claro en decir que únicamente estarán vacunando a personas de 50 años en adelante, no tienen autorización en estos momentos de vacunar a maestros o personas con enfermedades crónicas.

Piden firmas

Diputados de la oposición comenzaron este sábado a buscar firmas de ciudadanos y de sus colegas diputados para obligar a que la Comisión Permanente del Congreso convoque de urgencia a sesión plenaria, esto para discutir y aprobar la ley de vacunas necesaria para que el país acceda a un abanico más amplio de marcas y hasta pueda recibir vacunas en concepto de donación.

Pero la Comisión Permanente, encabezada por el oficialista Allan Rodríguez, hasta la tarde de este sábado no había emitido una nueva convocatoria.

La organización Acción Ciudadana (AC) presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para obligar al Congreso a adelantar la sesión, pero tampoco hubo mayor respuesta del Pleno Constitucional.