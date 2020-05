Alejandro Giammattei anuncia acuerdo para impedir cortes de servicios básicos

El presidente Alejandro Giammattei anunció un acuerdo con las empresas de telefonía, energía eléctrica y agua potable para evitar que se les corten los servicios básicos a personas que no pueden pagar las facturas y los pagos se diferirán en mayo, junio y julio.

“Si usted tiene problemas para pagar su luz y el agua, declare que tiene problemas y que se le difieran los pagos de mayo, junio y julio y le van a dar hasta 12 meses para pagar. Lo único que tiene que hacer es seguir los procedimientos que le dirán”, dijo durante la cadena nacional.

Además, añadió que, hay un “riesgo inminente” de que, uno de los 12 amparos interpuestos en la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del Decreto 15-2020 aprobado por el Congreso, “puedan surtir efectos y dejen en un estado de indefensión a la población” y que los servicios sean cortados.

El pasado 3 de abril, el Congreso aprobó el Decreto 15-2020 de urgencia nacional para que los servicios básicos como agua, luz, teléfono e internet no sean suspendidos durante el estado de Calamidad declarado en el país por la emergencia sanitaria de la covid-19.

Además, el decreto establece que a los servicios no se les cargará pagos moratorios, intereses, penalizaciones ni gastos administrativos. Así como también los usuarios podrán hacer convenios de pago con las empresas hasta por 12 cuotas sin ningún cargo.

“Independientemente de lo que vaya a pasar con ese Decreto 15-2020, nosotros a partir de hoy hacemos de caso que ese 15-2020 no solo está vigente, si no que está mejorado, tal y como lo expusimos en el proyecto de ley que le enviamos al Congreso y que desgraciadamente no se tomaron la molestia de revisarlo, antes de rechazar el veto presidencial” afirmó Giammattei.