Alejandro Giammattei anunciará el viernes nuevas disposiciones para evitar más contagios de coronavirus en Guatemala

En Guatemala circula una cepa del coronavirus. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

El presidente Alejandro Giammattei anunció este miércoles 14 de abril que el próximo viernes darán a conocer nuevas disposiciones presidenciales para extremar medidas de precaución con el objetivo de reducir la cifra de contagios de coronavirus en el país.

El mandatario habló con periodistas luego de participar en una reunión del Sistema Integral de Atención en Salud (SIAS).

Giammattei dijo que ya están definidos todos los centros de vacunación en Guatemala y que ya cuentan con una estrategia que va a ser anunciada próximamente.

“El viernes en la tarde tendremos junta de Gabinete y se está elaborando un acuerdo gubernativo en donde se van a tomar algunas medidas que van a ser anunciadas el viernes, que tienen que ver con extremar medidas de precaución para que los contagios disminuyan”.

El anuncio llega luego que Guatemala entró en la tercera ola de contagios de coronavirus y que ha marcado cifras récord de contagios, como la que se reportó el pasado martes 13 de abril en la que hubo 2 mil 13 nuevos casos positivos, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia.

Según las estadísticas, Guatemala registra (hasta el 13 de abril de 2021) 205 mil 322 casos positivos de la enfermedad, Del total de contagios, 187 mil 52 guatemaltecos se han recuperado, 11 mil 213 casos están activos y 7 mil 57 han fallecido.

Giammattei mencionó que las medidas no las van a adelantar y las van a dar a conocer en cadena nacional, muy probablemente el viernes en la tarde.

Agregó que en las nuevas disposiciones se incluye de todo, porque se ha hablado de la nueva cepa, como la californiana, que en total han detectado ocho casos, y que si bien la cifra no es alarmante, pero sí los alarma que esté presente en el país.

Adelantó que van a tomar medidas restrictivas con ingreso de personas de otros países que tienen cepas no presentes el Guatemala.

Citó como ejemplo la cepa de Brasil, que ya llegó a Panamá y se registra un caso en ese país.

“Vamos a tomar medidas de control migratorio de ciertos países para poder reducir la posibilidad del ingreso de cepas que no están presentes en Guatemala”, afirmó Giammattei.

El funcionario expresó que la cepa californiana, si bien es cierto es una cepa que causa más contagio, es una cepa que ha demostrado en los estudios que no causa tanta letalidad.

Afirmó que les preocupa más la cepa normal que hay en Guatemala, que se ha convertido más agresiva y que está haciendo que los hospitales tengan serios problemas por la alta demanda de personas que necesitan oxígeno.

“Llegó el momento de extremar medidas”

“Estamos regresando al número de fallecidos de julio, agosto del año pasado. El día de ayer fueron 37 y ya llegamos a una positividad del 21%, o sea que ya llegó el momento de extremar medidas y pedirle a la población que aceptemos las medidas y que podamos colaborar todos en lograr disminuir la cantidad de contagios”, afirmó el mandatario.

Recordó que para prevenir contagios tiene que ver mucho la actitud humana en cumplir con el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de mascarilla, que es sumamente importante, pues eso reduce las posibilidades de contagio.

“Ayer estuve en Sipacate -Escuintla- y me encontré con que más de la mitad de la gente no usa mascarilla. Yo les llevé a regalar 2 mil mascarillas, que no son suficientes, pero que nunca va a ser suficiente la cantidad de mascarillas si no hay conciencia de la gente”, añadió el presidente.

Hizo un llamado a los alcaldes y a las autoridades indígenas para que jueguen su papel importante para convencer a la gente que hay que cuidarse.

“No quisiéramos regresar a lo que pasó el año pasado, donde tuvimos que cerrar el país. Yo no quiero eso para el país. Y para que no se den esas circunstancias donde tengamos que poner toques de queda, tengamos que poner restricciones para frenar la posibilidad de infección, entonces está en las manos de la gente”, detalló Giammattei.

Las vacunas

El mandatario dijo que ya se podrá anunciar la inscripción en línea de las personas que podrán ser vacunadas cuando vengan las vacunas -Sputnik V- que podrían llegar al país a finales de abril.

Mencionó que la cantidad y fecha exacta de la llegada la sabrán en los siguientes días y con esos datos ya tendrán el universo de población que se podrá inmunizar.

“Tenemos ya determinados por edad, por municipio, la cantidad de personas que hay que vacunar desde los 50 hasta los 70 años en los 110 municipios que están en rojo. Tenemos que vacunar a 82 mil 5000 personas para poder disminuir el rojo en esos municipios y poder hacer más efectiva la labor preventiva en esos lugares”, afirmó Giammattei.

Covax

El presidente también informó que el mecanismo Covax acaba de confirmar que van a enviar 700 mil dosis más y que con eso se podrá abarcar a mucha más gente.

Recordó que es necesario que las personas se cuiden, incluso después de haber sido vacunada, porque también pueden contagiarse, porque lo que la vacuna hará es solo que coronavirus no sea tan agresivo.