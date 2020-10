Alemania dona 100 mil pruebas para covid-19 y capacita a personal de Salud

El doctor Carlo Fisher, del Hospital Charité Berlín (Alemania), capacitando al personal de laboratorios en la fase práctica. (Foto Prensa Libre: CCortesía GIZ Guatemala)

Con esa visión, un grupo de expertos del Equipo Alemán de Intervención Rápida en Salud (SEEG, siglas en alemán) del Hospital Charité en Belín, Alemania, y de la Cooperación Técnica Alemana, llegó a Guatemala para fortalecer las capacidades de diagnóstico del covid-19 en los laboratorios de la red pública. Su visita, que obedece a una solicitud de apoyo requerida por las autoridades guatemaltecas, inició el pasado 19 de octubre y finalizará el día 28.

Impartirán dos talleres al recurso humano de los laboratorios y profesionales de la salud, en los que abordarán la detección de los casos del nuevo coronavirus y el análisis de muestras moleculares. El primer encuentro se llevó a cabo el 21 y 22 de octubre en el Hospital Regional de Cobán, que comenzó a funcionar en agosto pasado. Acudió personal de los laboratorios de Zacapa; San Benito, Petén; Cuilapa, Santa Rosa, así como del Hospital Roosevelt y San Juan de Dios, ambos de la capital.

La siguiente capacitación será en el Hospital Regional de Occidente en Quetzaltenango, el 26 y 27 de octubre, para cubrir las áreas de Huehuetenango, San Marcos, Chimaltenango, asistirán representantes de los laboratorios de la Universidad de San Carlos de Guatemala y del Hospital de Villa Nueva.

En estos talleres se dará entrenamiento a personal clave, 12 en total, que se encargarán de capacitar a sus equipos con el conocimiento que tres expertos del Hospital Charité les compartirán.

De acuerdo con la doctora Wendy Jó Lei, se trabajará el protocolo RT-PCR para el diagnóstico molecular, introducirán el uso de distintas metodologías, se abordarán las mejores prácticas de laboratorio y se buscará el intercambio de experiencias de los equipos participantes.

“No sabemos todavía cómo tratar esta pandemia, no existe un tratamiento ni una cura milagrosa, no hay vacunas por el momento, lo que queremos es contenerla y controlarla y por ello es necesario hacer un diagnóstico correcto para que no se esparza y se vuelva incontrolable”, agregó Jó Lei.

Es necesario, entonces, hacer pruebas a los casos sospechosos de covid-19 para eliminar la cadena de contagio. Por ello, la vista de los expertos alemanes viene acompañada de una donación de 100 mil pruebas de PCR, adicional la misión analizará que otros requerimientos hay en los laboratorios del país para apoyar en esas áreas.

Cinco años de trabajo

El SEEG ha visitado otros países de Latinoamérica con la misión de apoyarlos en su preparación ante brotes de enfermedades infecciosas como el covid-19, para que reaccionen a tiempo, con personal adecuadamente formado y comprometido, y con los centros sanitarios y laboratorios bien equipados.

Luego de la epidemia del ébola en África Occidental, el Gobierno Federal alemán se propuso reaccionar mejor y más rápido en el plano internacional ante las crisis sanitarias. Fue en 2015 que se puso en marcha el SEEG, un trabajo conjunto del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y el Ministerio Federal de Sanidad (BMG), a través del cual se apoya a países aliados. Las misiones han llegado a más de 30 naciones.

En 2018, por ejemplo, se equipó laboratorios y se formó a personal en Sri Lanka para mejorar el diagnóstico del dengue. Ese mismo año, en Perú se capacitó al recurso humano para realizar pruebas de detección del virus del Zika a embarazadas a través de un nuevo sistema.

En el contexto del covid-19 este equipo ha llevado misiones a países latinoamericanos como Ecuador, Bolivia y Colombia, ahora está en Guatemala, y en los próximos meses viajará a Costa Rica, Honduras y República Dominicana.

Jó Lei indicó que los países de la región comparten los mismos desafíos en el combate al covid-19. “La mayoría han tenido confinamientos, restricciones bastante estrictas, mucho más que países europeos, y a la vez también seguimos viendo que los casos siguen aumentando, quizá unas de las razones es el trabajo informal, realmente son otros retos los que se tienen en Latinoamérica y hemos visto casos muy similares en estos países”, dijo.

Durante los 10 días que durará la visita del equipo alemán en el país, este se reunirá con autoridades de Salud, con el director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), así como con responsables políticos.

Combatir el covid-19 es un trabajo conjunto

“La pandemia no conoce fronteras, entonces, hay que trabajar juntos, hay que intercambiar experiencias. Hay que buscar en las mejores prácticas de un país, lo qué puede servir a otros, y también los errores que se han cometido pueden servir para que otros no los tenga”, mencionó Harald Klein, embajador de la República Federal de Alemania.

Al país también llegó Nils Gade, del programa Diálogos por la pandemia, que busca fomentar la colaboración entre distintos países de América Latina y Alemania para compartir experiencias y datos científicos.

“El objetivo es fomentar esta colaboración no por un par de semana sino a largo plazo, y no se limita solo al covid-19. Uno de los temas es proteger la biodiversidad para evitar futuras pandemia, futuras zoonosis – enfermedades infecciosas transmisibles naturalmente desde animales vertebrados al ser humano-, porque muchas de las pandemias en los últimos 10 años pasaron de zonas salvajes a zonas de población. Al proteger estas áreas también podemos brindar una contribución importante para la prevención de la zoonosis”, dijo Gade, y este será uno de los temas que abordará en esta visita.

Según la doctora Tessa Lennemann, líder de la misión, las técnicas de laboratorio que estarán compartiendo en Guatemala son importantes no solo para combatir la primera o la segunda ola de contagios de covid-19 que se prevé haya en el país, pues son conocimientos que pueden aplicarse para otras enfermedades con capacidad de convertirse en pandemias o epidemias.

“Ahorita estamos en la pandemia del covid-19, pero no solo existe ese patógeno, tenemos otros: la influenza, el dengue, y vendrán otros. Vendrá quizá otra epidemia grande, podría ser otra pandemia, y hay que estar prevenidos. Sería uno de los objetivos principales que estos laboratorios estén capacitados para poder actuar a tiempo”, agregó Jó Lei.