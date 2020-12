Alerta Alba Keneth: 840 niños y adolescentes reportados como desaparecidos en 2020 aún no aparecen

En 2020 disminuyeron los casos de menores de edad desaparecidos. (Foto: Hemeroteca PL)

La jefa de la Unidad Operativa del Sistema de alertas Alba Keneth, Suilma Cano, explicó que del 1 de enero al 20 de diciembre de 2020 se han activado tres mil 968 alertas, de las cuales ya se han desactivado tres mil 128.

Eso significa que 840 niños, niñas o adolescentes reportados como desaparecidos aún no han sido localizados y no han vuelto a sus casas. Este año también se han desactivado tres mil 917 alertas que seguían activas de años anteriores.

La disminución de los casos es relevante porque en 2018 se reportaron cinco mil 74 alertas activadas y en 2019, seis mil 590.

Según Cano, esta disminución en el número de menores desaparecidos está relacionada con las medidas de restricción impuestas en Guatemala para detener la propagación del covid-19, porque los meses de confinamiento coincidieron con la reducción de casos.

📢 | Compartimos con ustedes los horarios de atención de la Unidad Operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth, del miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de diciembre de 2020. 🕓 En #AlertaAlbaKeneth ⚠️ trabajamos las 24 horas los 365 días del año. pic.twitter.com/I6aAGJUZUd — Alerta Alba-Keneth (@alba_keneth) December 22, 2020

Cano asegura que la percepción de un aumento reciente de casos de desaparición es falsa, ya que en los primeros 22 días de diciembre se han reportado 236 alertas. Ese dato está dentro del promedio habitual, en el que se registran entre 15 y 18 casos diarios.

Recomendación a los padres

Los padres de familia deben tomar las medidas necesarias para evitar casos de desaparición, pero también hay recomendaciones de cómo actuar en caso de que ocurra.

Primero, Cano recomienda que se acuda de inmediato a las autoridades. No deben esperar ningún número de horas, ni tampoco iniciar una búsqueda por su cuenta.

Los padres deben de abstenerse de publicar imágenes y boletines no oficiales en sus redes sociales y no compartir un número de teléfono para recibir información, pues se exponen a ser extorsionados.

Finalmente, recomendó que pueden llamar al 1546 para reportar una desaparición las 24 horas del día.