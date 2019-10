Cardenal Álvaro Ramazzini: Si usted, por política, entiende “búsqueda del bien común”, sí, estoy haciendo política

El cardenal Álvaro Ramazzini ofició su primera misa este domingo 20 de octubre en el templo de Santo Domingo. (Foto Prensa Libre: C. Ovalle)

Durante la homilía, el cardenal Ramazzini habló sobre algunos problemas que afectan a la sociedad guatemalteca.

El cardenal señaló que los índices de mortalidad y desnutrición infantil se han mantenido durante muchos años, algo que le avergüenza y que le “golpea el corazón”, aseguró.

“Al menos 59 de cada cien niños indígenas sufren de desnutrición”, lamentó.

También mencionó que las críticas hacia comunidades indígenas, por no tener planificación familiar, son absurdas. “Mejor uno se queda callado para no ofender a la persona, porque en el pensamiento uno sabe que es algo absurdo”, aseguró.

Falta de agua

“No es solamente la poca agua que tenemos, que está contaminada, sino que no hay políticas para que todos podamos tener agua”, dijo.

“Alguien puede decir que me estoy metiendo en política al hablar de este modo. Yo digo que depende de qué entienden por política. Si usted entiende que es política de partidos, no, no estoy haciendo eso. Si usted lo entiende como la búsqueda del bien común, entonces, sí estoy haciendo política”, añadió.