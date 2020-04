Amatitlán se inquieta por caso de Covid-19 y su desafío es evitar el contagio masivo

Varias personas se aglomeraron en el ingreso al Hospital Nacional de Amatitlán horas después de confirmarse el contagio de un médico que laboraba en ese nosocomio. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

“Acá pareciera que la gente no entendió que estamos en emergencia, andan en los mercados amontonados, en el parque con sus hijos. Creyeron que era un problema que solo se daba en la capital, pero el caso del médico -contagiado de Covid-19- del hospital de acá nos pone en preocupación verdadera”, lamentó Sandra González vendedora en el mercado.

El Ministerio de Salud confirmó que un médico que laboraba en el Hospital Nacional de Amatitlán se contagió de coronavirus por medio de una persona que interactúo con otro paciente confirmado, luego de esa validación la perspectiva de la emergencia en Amatitlán cambió.

La comuna envió vehículos con equipos de sonido a recorrer el centro urbano, barrios y aldeas del municipios para alertar a los vecinos del primer caso ratificado en Amatitlán y que debían “ser más higiénicos y evitar aglomeraciones”.

El mensaje de la municipalidad tiene como finalidad evitar el contagio masivo.

Amatitlán enfrenta un problema: los vecinos no han acatado las normas de aislamiento para evitar contacto y posible contagio de Covid-19. Una recomendación de la Organización Mundial de la Salud y que replican las autoridades de Salud en el país.

En el centro urbano de ese municipio se registraron embotellamientos y el mercado estuvo abarrotado, esas normas de salubridad se quebranten excepto el toque de queda.

“Me pone eriza la piel este caso porque no creímos que pronto se confirmaría un caso acá, pero lo más crítico es que no hay certeza de que si el médico que trabajaba en el Hospital Nacional de Amatitlán tuvo o no contacto con pacientes, porque si lo hubo esas personas se fueron a sus casas y ahí tenemos otro problema”, expuso Mainor Orellana alcalde de Amatitlán.

La amenaza para el país por el coronavirus empezó hace 19 días cuando se confirmó el primer caso, en Amatitlán todo seguía con normalidad hasta que se confirmó la infección del médico.

Las autoridad de Salud explicaron que el personal del hospital -29 personas- que interactuó con el médico está en cuarentena en sus viviendas y fueron identificados por medio de grabaciones del sistema de videocámaras del nosocomio. Sin embargo, no se ha detallado si hubo contacto con pacientes y cómo abordarían ese caso.

Desinfección

La dirección del Hospital Nacional de Amatitlán ordenó la esterilización de las instalaciones para erradicar la presencia de Covid-19.

En el ingreso al hospital se colocaron carteles que advertían a los pacientes usar mascarillas y evitar contacto con las personas.

Además, el personal sindicalizado de ese centro asistencial señaló que la dirección no ha abastecido a los médicos y enfermeras de accesorios de protección como guantes, mascarillas y lentes.

Además, médicos de ese hospital señalaron estar molestos porque no se aclara la manera en que surgió la infección de coronavirus y las medidas que se implementarán.

En cambio, médicos denunciaron públicamente que se les envió la circular DM-HRMC-008-2020 en la que el ministro de Salud Hugo Monroy advirtió con sanciones por “compartir, difundir mensajes, chats, videos, imágenes, audios, entre otros, relacionados a información o desinformación en cualquier tipo de redes sociales que no sean de carácter oficial”.