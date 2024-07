Un adolescente de 14 años fue raptado cuando ingresaba a su escuela y dos días después fue hallado muerto en un área boscosa y recóndita de Mixco.

La tesis de las autoridades es que el crimen lo cometieron pandilleros.

El miércoles último a las 12 del mediodía Ángel terminó de almorzar y se fue caminando a la escuela.

"Él ingresaba a la 1 de la tarde y siempre llegaba antes a las clases, pero me dijeron que nunca entró a las aulas”, ralata su madre durante el sepelio.

Ángel Esteban Tunche Martínez estudiaba en la escuela Fe y Alegría Número 2 que funciona en colonia Carolingia, en la zona 6 de Mixco, y según testigos, el joven antes de ingresar a las instalaciones fue rapatado por un grupo de hombres.

“Yo pedí ayuda para que me aclararan que pasó y por qué no llegó a casa, y había miedo entre la gente. Entiendo la posición porque no queremos meter a más en problemas, pero soy la mamá… y solo explicaron que se lo llevaron”, detalla la madre mientras sollozaba.

La familia buscó al adolescente el martes y miércoles últimos en hospitales, pero fue hasta el jueves por la mañana que un vecino de Sacoj Grande, en la 15 calle final, halló una bolsa plástica y adentro había un cadáver.

Al lugar llegaron Bomberos Municipales de Mixco y confirmaron que eran restos humanos. El sitio está alejado del centro urbano de Sacoj y hay mucha maleza. La bolsa estaba a la orilla de una calle de terracería.

Ese jueves en la mañana la familia se enteró del hallazgo y se trasladó a Sacoj Grande, a unos nueve kilómetros del lugar en el que fue secuestrado -en Carolingia, zona 6 de Mixco- el adolescente.

La madre de Ángel confirmó la identidad.

Reclutamiento

El caso no ha sido mediático, además la familia de Ángel teme represalias por pandilleros por “buscar justicia”.

Según investigadores de la Policía Nacional Civil, el adolescente muerto no aparecía en los análisis criminales con nexos con pandilleros, pero familiares y amigos saben que lo acosaban y querían que se integrara a una esrructura criminal.

Al equipo periodístico de Prensa Libre y Guatevisión los investigadores detallaron que Ángel se negó a integrar una pandilla que domina en dicha colonia, y esa negativa habría sido la causa de su asesinato.

Una de las prácticas usuales de estas estructuras es reclutar a menores para cometer delitos debido a que las sanciones para ellos son leves.

El Inacif entregó los restos de Ángel a su familia el viernes último y la madre contó que su hijo fue “desmembrado”.

En tanto, en la escuela donde estudiaba el menor, los estudiantes están conmocionados por lo que ocurrió y sostienen que “él -Ángel- no era pandillero”.

La madre detalló un último dato de Ángel: “Mi hijo no tenía ni fuerzas para pelear, a él se le diagnosticó diabetes a edad temprana y con cualquier golpe se ponía grave”.

“La comunidad educativa de Fe y Alegría lamenta el fallecimiento de Ángel Esteban Tunche Martínez. Rogamos a Dios fortaleza y consuelo para la familia y demás seres queridos”, publicó en una esquela el establecimiento educativo.

La esquela ha sido comentada por los usuarios y gran parte de las opiniones son para exigir que se esclarezca el caso.

“El Ministerio Público debería investigar lo que sucedió con ese niño. Es triste y lamentable que varios niños estén perdiendo la vida por causa de la de la violencia e inseguridad”, comentó Esteban Rucal.

Asimismo, Rodrigo Pascual en su comentario enfatizó que “como padres de familia y vecinos de la comunidad, no debemos ser indiferentes ante esta situación” y luego remarcó que era “un ser humano, un joven fue víctima”.

Adiós en silencio

El velatorio de Ángel fue solo para familiares debido a que los padres del adolescente temían algún ataque de pandilleros.

Agentes de la PNC han acompañado a la familia por el riesgo que representa el funeral.

Este sábado el joven fue inhumado y se reservó el lugar en el que le dieron el último adiós.

Otro Ángel

En los registros de crímenes de menores por negarse a integrar alguna pandilla se recuerda el caso de un niño de 12 años, quien también se llamaba Ángel.

En junio del 2015, Ángel Ariel Escalante Pérez, de 12 años, fue lanzado por pandilleros del puente Belice por no acatar la orden de asesinar a un conductor de autobús.

El menor fue rescatado por bomberos aún con vida, pero días después falleció en el hospital por las lesiones graves en la cabeza que sufrió.