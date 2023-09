Apasionados por Guatemala: ciudadanos cuentan lo que significa vivir en el país y ser parte de las celebraciones de Independencia

Cada 15 de septiembre se celebra la Independencia con fervor patrio en los corazones; 15 guatemaltecos expresan su sentir al celebrar las fiestas patrias, cada uno con sus particulares actividades.

De corazón azul y blanco, guatemaltecos cuentan lo que significa vivir en el país y ser parte de las celebraciones de Independencia.

Scarleth Ucelo, atleta olímpica en halterofilia

La atleta olímpica jalapaneca especialista en halterofilia, Scarleth Ucelo, supo que quería dedicarse a esa disciplina desde los 10 años y por más de tres entrenó hasta mejorar su técnica. En la actualidad su especialidad se encuentra en la categoría de +87, +90 kilogramos, arranque, envión y total.

La pasión, carisma y determinación, son dos palabras que describen a Ucelo, quien invita a los guatemaltecos a encontrar esa motivación interior para desarrollarla y buscar la excelencia. En junio pasado, junto a su compañero Gilberto Lemus, vistieron de blanco con un letrero que los identificó como Atletas independientes, y ondeando la bandera de Centro Caribe Sports desfilaron en la ceremonia de apertura.

Ucelo es una figura destacada del deporte y la segunda mujer en representar al país en los Juegos Olímpicos en halterofilia.

“Un amor infinito por la patria”

Alfredo Estrada ha ejercido la docencia durante 35 años y 10 de ellos en la Escuela Normal Central de Educación Física (Encef), impartiendo clases de natación. Busca inculcar y promover valores como la disciplina, humildad, fraternidad y compromiso en los alumnos, ya que dice que los jóvenes son el futuro inmediato para el país.

Cada 15 de septiembre sale a las calles de la ciudad de Guatemala portando el fuego patrio en antorchas junto a sus alumnos.

En la misma foto aparece: Rodrigo Cutz es un estudiante destacado de la Encef con un promedio de 90 puntos. Desde pequeño le interesaron los deportes y se ha involucrado en actividades cívicas. Su sueño es servir al país en la Marina del Ejército de Guatemala.

Ambos disfrutan de portar el fuego patrio cada 15 de septiembre y demostrar su amor por Guatemala.

Apasionados por la música y el sonido

Diego Garrido es comandante de la escuadra de trompetas y liras de la banda de guerra, y Óscar Salguero es comandante de trompetas de la banda marcial, ambos estudiantes de último año de Bachillerato en Ciencias y Letras del Colegio San Sebastián.

Con el lema “honor, sacrificio y disciplina”, Garrido hace vivas las palabras que representan la banda de guerra que ha ganado en varios concursos.

Salguero resalta que uno de los galardones más importantes de la banda marcial del batallón es el nombramiento de Patrimonio Cultural Intangible de la Nación.

Los estudiantes se alegran de la satisfacción que sienten sus padres al estar en las bandas, que implica disciplina, esfuerzo, carácter y pasión.

Diego Garrido y Óscar Salguero, comandantes de bandas de guerra y marcial de Colegio San Sebastián.

Luis David Barrios, comandante general de la banda del Liceo Guatemala

Luis Barrios, comandante de la banda del Liceo Guatemala, refiere que además de sus padres, su abuelo Luis Vargas se siente orgulloso de su papel en la banda y se emociona al ver desfilar a su nieto con tanta pasión y compromiso.

Barrios tiene a su cargo 250 integrantes divididos en los pelotones de trompetas, pífanos, liras, xilófonos, tripletas, redoblantes, cajas, bombines, bombos y las escuadras de gastadores, banderas, banderines y escoltas. Motiva a las futuras generaciones a que se involucren en las distintas bandas de las instituciones educativas, porque es una actividad donde se pueden desarrollar capacidades físicas e intelectuales.

Gema Valenzuela, electa Niña Monja Blanca

Gema Valenzuela, de 9 años, ha sido abanderada y electa Niña Monja Blanca desde que comenzó a estudiar. El apoyo y seguimiento de sus padres ha sido clave para su desarrollo educativo.

El sueño de Gema es ser pediatra para ayudar a muchos niños en el futuro. Motiva a otros menores a que luchen por sus sueños y a contribuir al país.

Gilmar Tuyuc, marimbista y maestro de Educación musical

Con raíces artísticas, Gilmar Tuyuc nació de padres que, involucrados en la música en iglesias y otras actividades, lo cual fue determinante para desarrollar su profesión como marimbista y maestro de educación musical en los niveles de primaria y básicos.

Tuyuc puede ejecutar más de 10 instrumentos y busca trasladar ese conocimiento a sus alumnos. Asimismo, admite que debe afrontar desafíos como el corto período de duración de clase para enseñar danza, pintura y teatro, entre otros.

Esmeralda Ramírez, vendedora de banderas

Esmeralda Ramírez tiene 17 años de vender banderas, vuvuzelas, gorgoritos y diversos artículos afuera de los estadios, festivales de Independencia y actividades. Indica que su madre le enseñó a trabajar honradamente.

En la actualidad tiene tres hijos y lucha para que con su trabajo puedan estudiar y salir adelante. Se siente orgullosa de ser guatemalteca y formar parte de las actividades con los artículos que vende.

Pablo Tun, guardarrecursos en el Biotopo del Quetzal

Originario de Purulhá, Baja Verapaz, Pablo Tun Caal trabaja como guardarrecursos en el Biotopo del Quetzal. Su interés por cuidar el ave nacional inició desde pequeño, pues su padre, Lucas Tun, le inculcó el amor por la flora y fauna y aprendió acerca del cuidado y comportamiento del Quetzal.

Cada día se encomienda a Dios para que su jornada laboral salga bien y considera que es un privilegio trabajar en el Biotopo, porque su objetivo es promover la preservación del quetzal para que las futuras generaciones puedan respetarlo y apreciarlo.

Débora Fadul, chef destacada y catedrática con sus colegas del restaurante Diacá

Desde hace 16 años, la chef Débora Fadul ha buscado impulsar una cocina que reconozca a los productores locales, así como nuevas formas de conectar con los platillos.

Cuenta con varios proyectos gastronómicos, entre ellos Chef de Monas Coeur, que se dedicada al catering, foodstyling y clases de cocina; Crece en Guate, una plataforma que busca dar a conocer productos cultivados en el país y restaurante Diacá.

En el 2022 figuró en el top 100 de los mejores chefs del año, según el certamen The Best Chef Awards, y por tercer año consecutivo fue incluida en la lista para el ranquin The World’s 50 Best Restaurants.

Fadul resalta la importancia de trabajar en equipo, hacer bien las cosas y no perder el rumbo, así como ser un canal para dar a conocer los productos y productores locales para que funcionen como un circuito de retroalimentación y así motivar, crear y compartir valores.

Arly Zeta, comandante de la escuadra de batonistas

Desde pequeña, Arly Zeta sabía que quería ser parte de una banda escolar y desde hace ocho años ha lucido con elegancia el uniforme blanco y verde, pues es comandante de la escuadra de batonistas sección primaria y secundaria del Colegio Vanguardia Juvenil. Su hermano Selvin, que está en la escuadra de redoblantes y cajas, fue su motivación para que ella ingresara a la banda.

Para Zeta, ser la líder de la escuadra significa tener la responsabilidad de guiarlas con positivismo, enseñarles con pasión, resolver conflictos, tener paciencia y buena comunicación para destacar en cada presentación que lleven a cabo.

La escuadra de batonistas ha ganado primeros lugares y trofeos en distintas competencias y presentaciones a nivel nacional y regional, por la coordinación de movimientos de sus integrantes.

Aldo Vallecidos y Orlando Tepeque, organizadores del desfile María Patricia Gómez Monterroso

Desde 1983, María Patricia Gómez ya fallecida, y Orlando Tepeque se encargaron de organizar el desfile “Grupo Amistad” y llenar con pancartas, globos, vestuarios llamativos y distintos instrumentos las calles de la zona 5 capitalina con un solo fin: fomentar las fiestas patrias y dar alegría a los corazones guatemaltecos.

A partir del 2002, el desfile cambia su nombre a María Patricia Gómez en honor a una de las organizadoras, ya que en la actualidad Tepeque y su sobrino Aldo Vallecidos se encargan de continuar la tradición e inyectar ese fervor patrio en los establecimientos y vecinos.

Wendy de León, Umial Umial Tinimit Re Xelajuj No’j

Siendo la de menor edad en el ceremonial Umial Tinimit Re Xelajuj No’j, con 18 años, Wendy de León fue electa como la nueva “Hija del Pueblo de Xelajú”, quien resalta que tiene un compromiso y responsabilidad al ser la voz de las mujeres indígenas y toda la ciudad de Quetzaltenango en los distintos ámbitos en la vida, representando las culturas y tradiciones de su departamento.

De León decidió estudiar Pedagogía con especialización en comunicación y lenguaje, ya que considera que por medio de la educación se pueden transformar vidas y cambiar realidades para mejorar el aprendizaje en los establecimientos educativos.

Al tener espacios de incidencia como el ceremonial, dice que se fomenta la intelectualidad de la mujer y también motiva a las personas a ser ciudadanos consecuentes, y crear una Guatemala más armónica y fraterna.

Léster Godínez, marimbista, catedrático y escritor

“La marimba es mi vida y amor, pero no platónico, porque gracias a Dios la he ejercido e interpretado en Guatemala y distintos países del mundo”. Así describe el maestro Léster Godínez los más de 60 años de dedicarse a estudiar, investigar y enseñar sobre los orígenes del instrumento nacional.

En 1970 fundó la Marimba Nacional de Concierto y es reconocido como dignificador de la marimba en Guatemala; creó el Instituto Nacional de la Marimba, la Escuela Nacional de la Marimba y el Museo Nacional de la Marimba.

Fruto de su vocación, ha dado a conocer el instrumento nacional en toda Guatemala y recorrido más de 30 países, entre ellos Japón, Portugal, España, Francia, Italia, Austria, Suecia, Israel y Taiwán. También es autor de los libros “La marimba guatemalteca: antecedentes, desarrollo y expectativas”, así como de “La marimba: un estudio histórico, organológico y cultural”.

Luis y Francisco Archila, fundadores Orquigonia

El trabajo de la familia Archila siempre ha sido preservar y reintroducir las orquídeas a su hábitat natural, actividad que ha sido trasladada con pasión a cuatro generaciones, desde Óscar Archila Euler, “el señor de las orquídeas”.

En honor a él, en el 2007 se fundó Orquigonia, en Cobán, Alta Verapaz. Este es un proyecto de reserva natural privada para la conservación de las orquídeas, donde se puede encontrar dos terceras partes de la diversidad de flora orquideológica de Guatemala, con más de 740 especies, teniendo como especie bandera la Monja Blanca, así como más de 165 especies de aves registradas.

Luis Archila y su padre, Francisco Archila, son los encargados de la reserva natural y quienes promovieron la liberación de la Monja Blanca el 11 de febrero del 2019. El proyecto busca dar a los visitantes una experiencia de aprendizaje y sensibilización para conservar la megadiversidad del ecosistema de nuestro país, junto a las actividades de ecoturismo que ofrecen dentro del lugar.

Mia Januzzi, estudiante

Mia Januzzi es alumna de tercero primaria y una de las abanderadas destacadas del Instituto Emiliani Somascos, zona 5.

Con un promedio de 95 puntos, una de sus clases favoritas es Matemática, puesto que tiene facilidad para sumas y restas. Expresa que sus padres la motivan para buscar la excelencia y ser un ejemplo para sus compañeros.