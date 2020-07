Aumento de contagios y muertes por covid-19 orilla a miles de guatemaltecos a buscar apoyo psicológico

En la entrada del cementerio la verbena, una familia despide a su ser querido, fallecido por Covid-19. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

La pandemia por covid-19 tomó desprevenidos a millones de personas en el mundo y a sus distintos gobiernos. Sin embargo, esta no se trata únicamente de una emergencia relacionada a la salud física.

Con el paso de los meses, se ha podido observar cómo el confinamiento ha afectado a la salud mental de los guatemaltecos y, según expertos en el tema, en las últimas semanas se ha acrecentado la necesidad de alguna asistencia psicológica debido al aumento de los contagios y muertes por covid-19 en el país que hasta el 23 de julio, reporta 43 mil 283 casos y 1 mil 632 fallecidos.

El presidente del Colegio de Psicólogos de Guatemala, Héctor Molina, explicó durante los primeros meses de pandemia, atendieron alrededor de 1 mil 200 personas que mostraban ansiedad, depresión, angustia e incertidumbre derivados al encierro al que muchos se sintieron obligados por la pandemia.

La atención fue dirigida a través de un chat que era operado por 30 psicólogos que atendían de ocho de la mañana a diez de la noche.

Este chat estuvo activo durante tres meses, pero tuvieron que suspenderlo debido a que los psicólogos estaban trabajando de forma voluntaria.

Sin embargo, están evaluando reactivarlo en agosto debido a que en las últimas semanas muchas personas han entrado en un proceso de duelo que no logran gestionar.

“Durante el proceso de ayuda que hemos dado nos hemos enfocado en la ventilación emocional para que la persona pueda expresar todas esas emociones que tiene sin ser juzgado, evaluado o regañado”, explica Luis Alvarado, a cargo de la Comisión de Intervención en Crisis Apoyo Psicosocial del Colegio de Psicólogos.

Esta comisión se creó derivado a las emergencias provocadas por el derrumbe en El Cambray II en 2015 y a la erupción por el volcán de Fuego en 2018.

Para lograr atender a los sobrevivientes de estas catástrofes, el Colegio de Psicólogos capacitó a 283 profesionales para atender a las personas en situación de crisis.

Según explicó Alvarado, la pandemia en el país llegó al momento en que ya es común que todas las personas tengan algún conocido, amigo o familiar que dio positivo a covid-19 o que ha fallecido.

Esto eleva la necesidad de gestionar los temores y emociones que el virus ha provocado.

El ritual de la muerte

“El covid vino a cambiar el ritual de la muerte y el duelo, antes había un momento de expresar el dolor, ahora ha cambiado la forma de enfrentar el duelo, ya no tenemos ese tiempo de despedida y eso puede despertar culpa de porque le dio a él y no a mí, por ejemplo” agregó Alvarado.

Marco Antonio Garavito, director de la Liga de Higiene Mental se expresó en el mismo sentido. Semanas después de haberse declarado el estado de Calamidad en el país, esta institución habilitó varios números de teléfono para atender a quienes necesiten apoyo o soporte psicológico.

Con tan solo cuatro psicólogos de planta, la Liga de Higiene Mental ha logrado atender a 375 personas aproximadamente.

Garavito explicó que en el último mes las llamadas han aumentado y creen que esto ha sido por el pico de la pandemia que ha cobrado la vida de 50 personas diarias en promedio, además del contagio de mil personas diarias aproximadamente.

“Lo que se ha mantenido permanentemente es el miedo. El miedo a contagiarse, a morir, de ir a un hospital y no regresar”, dice.

El director de la liga agrega que la pandemia está provocando que la gente no logre procesar su duelo a como dictaba la costumbre y la cultura. “Hay mucha gente que no está procesando su duelo cuando han muerto sus familiares, no los pueden ver y ese rito cultural que ayuda a cerrar círculos está totalmente bloqueado”, agrega.

La mayoría de las personas que han acudido a la Liga de Higiene Mental son de los municipios de Guatemala, Villa Nueva, San Miguel Petapa, Mixco; y los departamentos de Chimaltenango, Quetzaltenango, Huehuetenango, Retalhuleu, el Progreso, Jalapa y Alta Verapaz.

Los profesionales mencionaron que la principal problemática generada por la pandemia es esa incertidumbre por el futuro y por eso el promedio de edad de las personas que han solicitado alguna ayuda emocional va de 18 a 35 años.

“La gente adulta mayor es quien ha tenido un impacto emocional menor. No sucede lo mismo con personas jóvenes que se dan cuenta que tienen proyectos de vida por hacer como su carrera, familia y estudios. Tiene un miedo muy grande por morir y quedarse sin cumplir muchas cosas y eso es algo que no pasa con el adulto mayor”, agrega.

La Liga de Higiene Mental habilitó los números 2232-6269 y 2238-3739 donde recibirán una primera asistencia psicológica y se les programará una cita para las próximas 24 horas.

Para recibir asistencia por parte del Colegio de Psicólogos están habilitados los teléfonos 2218-3407 y 2218-3400.