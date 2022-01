Aumentos salariales y más bonos incluye el nuevo Pacto Colectivo negociado por el Mineduc

Las condiciones que se negocian del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Educación (Mineduc) se hicieron finalmente públicas y, entre los nuevos beneficios, se incluye incremento de sueldos y bonificaciones adicionales.

El Pacto Colectivo aún no está homologado y hasta ahora el Mineduc no se ha pronunciado al respecto, por lo que aún no se conocen detalles sobre si todas las exigencias de los trabajadores fueron aceptadas y cuándo será firmado el compromiso.