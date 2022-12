Autoridades intensifican operativos viales y anticipa un masivo retorno por fiestas de Fin de Año

Las autoridades encargadas de la seguridad y el tránsito estiman un masivo retorno entre el domingo 1 y lunes 2 de enero de personas provenientes de los departamentos.

Diversos puestos de control han sido habilitados en las carreteras del país, en los que se identifican a las personas a bordo de los vehículos y se supervisan las unidades transporte extraurbano.

Por su lado, el Instituto Guatemalteco de Turismo estimó una visita de más de 1.5 millones de turistas durante las fiestas de fin de año, a diversos departamentos de Guatemala.

Afluencia de pasajeros

De acuerdo con Héctor Ramírez, portavoz de la DGT se prevé que viajen personas al interior del país en fin de año, pero la afluencia podría ser menor “ se registró un incremento de viajes para Navidad, pero los buses que retornaron traían pocos pasajeros, por lo que creemos que las personas se quedaron con su familia esperando el Año Nuevo” dijo.

Ramírez detalló que la DGT realiza de forma conjunta operativos con Provial de Tránsito de la PNC, a fin de “aplicar los diferentes reglamentos, la DGT es administrativa, es decir, se verifica que cada unidad tenga vigente el seguro para pasajeros, la tarjeta de operación y el registro del conductor” así como examinan que el piloto no vaya en estado de ebriedad y los autobuses sobrecargados.

Ramírez estima que a partir del domingo 1 y lunes 2 de enero de 2023 se podría incrementar los pasajeros que retornaran a la ciudad para retomar sus actividades normales.

Incremento al pasaje de hasta un 150 %

Con respecto al costo del pasaje en rutas urbanas y extraurbanas registra un incremento de hasta un 150 por ciento del valor real, esto derivado a que la DGT “no ha podido interponer sanciones a este tipo de actitudes” derivado aque el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) debe determinar las nuevas tarifas de transporte y la obligación de realizar el pago a través del sistema prepago, indicó el defensor de las personas usuarias del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Edgar Guerra.

Además, existe un cobro no autorizado por el Micivi “al cual se le ha denominado tarifa Covid, que ha sido el doble del valor real y sobre este valor se ha incrementado con el pretexto del costo de los combustibles” por lo que Guerra considera que será un reto para el 2023 por parte del Micivi, en respeto a los derechos de los usuarios del transporte colectivo.

El defensor de los usuarios de transporte público detalló que las unidades que circulan de la ciudad hacia el occidente del país “ha incrementado aún más del doble el costo del pasaje, en un 20 y 25%” en el urbano el costo autorizado es de Q 1.10 y actualmente cobran Q5.

Guerra resaltó que se ha observado imprudencia de algunos conductores lo que ha generado un incremento de accidentes de tránsito que en su mayoría involucra a motocicletas y unidades de transporte de carga “con lamentables pérdidas de vidas humanas y personas lesionadas, además la imprudencia por parte conductores del transporte particular, en menor medida, pero se han registrado” dijo.

Vigilancia en fronteras

Además, se instalaron puestos de control en zonas fronterizas a fin de prevenir la migración irregular. También brindan asistencia a los extranjeros que han sido sorprendidos en diversos sectores del país y que incumplieron normas migratorias para su posterior expulsión del territorio nacional.

Las autoridades reiteran la recomendación a las personas a no migrar de manera irregular y no exponerse a rutas peligrosas y la PNC resalta la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo al número telefónico 110 y reiteran que las alertas también pueden hacerse de manera anónima al 1561.

Las rutas más peligrosas

Juan Carlos Aquino, vocero de Provial detalló que las rutas más peligrosas en Guatemala son la ruta al Atlántico, CA9, que va de la capital hacia Izabal; la ruta Interamericana CA1 que va de Guatemala hacia Huehuetenango y la tercera ruta que más hechos de tránsito es la ruta CA2 occidente que comunica Escuintla hacia Tecún Umán, San Marcos.

Y agregó que los vehículos que más percances viales han ocasionado son: el transporte pesado, vehículos particulares y transporte colectivo.

Cifras

El departamento de Tránsito de la PNC, hasta el 21 de diciembre había impuesto unas 3 mil 306 sanciones a pilotos por diferentes infracciones, las cuales fueron extendidas con mayor incidencia por no tener licencia o no portarla, conducir a excesiva velocidad, así como por colocar las placas de circulación en lugares no autorizados.

Asimismo, en los puestos de control fueron identificados 3 mil 385 vehículos, 62 licencias y dos vehículos fueron consignados.

De enero a noviembre de 2022 se han registrado 7 mil 170 hechos de tránsito los cuales han cobrado con la vida de 1 mil 975 personas y unos 7 mil 774 lesionados, según registros estadísticos del Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito.

Además, detalla que el área de ocurrencia con mayor concentración de siniestralidad vial es el casco urbano con un 60%, mientras que en ruta se suscita el 39% de los hechos de tránsito.

Según cifras de la Superintendencia de la Administración Tributaria, hasta el 30 de noviembre de 2022, el tipo de vehículo que muestra un aumento considerable es la motocicleta con el 45.19 por ciento, conformando casi la mitad del parque vehicular.