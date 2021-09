Baja cifra de personas contagiadas con covid-19 en la emergencia del Hospital San Juan de Dios, pero la mortalidad se mantiene

Hernández refirió que ese centro asistencial tiene como promedio 185 pacientes hospitalizados con covid-19, pero el pasado jueves 23 de septiembre tuvieron solamente 107 pacientes ingresados y esa cifra no se había registrado en los últimos tres meses.

Señaló que este 24 de septiembre tienen ingresados 116 pacientes, que todavía es una cifra baja, y fue porque debido a esa baja cantidad se aceptaron pacientes que llegaban de otros centros asistenciales, incluidos hospitales privados.

El director dijo que en el área de Maternidad no tienen ni una paciente ingresada; en Pediatría, hay seis pacientes, mientras que el resto de los enfermos está en el área de adultos.

Pruebas de covid también bajaron

Hernández mencionó que la cantidad de hisopados que están realizando también bajaron.

De 350 pruebas para detectar covid-19 que se hacían normalmente en un día, ahora se han registrado días de 80 o 150 diarias.

Mortalidad sigue alta

Hernández afirmó que lo que no ha cambiado es la mortalidad que causa el covid-19. El pasado miércoles hubo 19 fallecidos y el jueves 5 muertos y eso es porque los casos severos siguen igual.

Las razones

Al ser consultado sobre las razones por las cuales ha disminuido la cantidad de pacientes que acuden para ser ingresados a las emergencias, Hernández puntualizó que no se atreve a decir que es porque la ola de contagios esté disminuyendo, porque es muy prematuro, per que él quiere creer que es así.

Hernández señaló que si se unen factores como que el país no está en la cifra idónea de cantidad de vacunados, que las personas no están respetando las medidas de bioseguridad, las fiestas clandestinas, fiestas de feria en las comunidades es difícil creer que la ola de contagios vaya en descenso, pero se tiene que hacer más investigación para confirmar si es así o no.