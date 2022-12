Bien Hecho 2022: Gabriela Asturias visibiliza la necesidad de salud mental

La Neurociencia es el estudio de la mente humana, un área que los científicos no terminan por explorar, y la guatemalteca Gabriela Asturias orienta sus esfuerzos en conocer el cerebro y sus conexiones para producir pensamientos, emociones, memorias, y entender cuando hay fallas para restaurarlas.

Como parte de esa labor se enfocó en una investigación sobre la capacidad del sistema de salud pública para prestar servicios de salud mental en el primer nivel de atención, específicamente en los municipios de La Blanca (San Marcos) y Tecpán, (Chimaltenango).

En los primeros hallazgos se evidenció la escasez de especialistas en las áreas rurales y la baja asignación presupuestaria por parte del Estado en este tema.

“Una hipótesis que me gustaría comprobar es la atención en grupos de soporte o terapia grupal”.

En Guatemala y Latinoamérica buscamos mucho la comunidad, nos acercamos a los pares, a personas a fines que han tenido experiencias similares. Creo que una de las formas que se podría comenzar a ofrecer servicios a nivel comunitaria es a través de estas terapias”, dice Asturias.

En países de escasos recursos para atender la salud mental, esta podría ser una solución para ampliar la cobertura y llegar a las áreas rurales.

La científica se encuentra en su quinto año de Medicina en la Universidad Stanford, en California, Estados Unidos, y su meta es especializarse en psiquiatría infantil.

Por sus logros Prensa Libre seleccionó a Gabriela Asturias como personaje destacado del 2022 en el área de servicio público.

Más allá del covid-19

“Siempre quise ser científica”, menciona, y eso la llevó a estudiar Neurociencia y graduarse en la Universidad Duke, en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Allí se involucró en un proyecto para apoyar a estudiantes universitarios en el cuidado de la salud mental, y ahora trabaja en clonar la propuesta para implementarla en Guatemala, pues desde que se fue becada a territorio estadounidense no pierde contacto con los guatemaltecos.

Fundegua es parte de los proyectos que ha desarrollado en el país, esta fundación busca llevar desarrollo a través de la investigación científica, tecnología y soluciones innovadoras. De esa cuenta surgió ALMA, un chatbot de cual Asturias es cocreadora. Este espacio hizo su aparición en sistemas de mensajería en 2020 para acompañar a los guatemaltecos durante la pandemia y responder dudas sobre el covid-19.

Este año, ALMA fue más allá y amplió su apoyo a otros aspectos de la salud, da información sobre otras enfermedades, como las transmitidas por vectores, VIH y cáncer. Además de resolver dudas referentes a vacunación y de sitios dónde las personas pueden encontrar atención médica.

“Estamos cambiando de la enfermedades transmisibles a las no transmisibles (diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y renales), es la transición hacia ser un acompañante durante el transcurso de la enfermedad crónica, ese es el futuro de ALMA”, refiere.

También se habilitó el número telefónico 1-801-00- 54321 para acercar más el servicio a la población, y con esa idea está disponible en distintos municipios: Chichicastenango (Quiché), Totonicapán (Totonicapán), Tecpán (Chimaltenango), Concepción Chiquirichapa (Quetzaltenango), Esquipulas (Chiquimula), Chisec (Alta Verapaz) y Santiago Atitlán (Sololá).

Para ampliar el contacto con los guatemaltecos la comunicación en ALMA se hace en idiomas español, mam, kaqchikel, k’iche’, q’eqchi’ y tz’utujil.

Amor por Guatemala

“Desde los 18 años, antes de irme a Estados Unidos me prometí que nunca me desligaría de Guatemala. Fue difícil tomar la decisión de irme y cada vez que vengo me convenzo de mi amor por el país, que es precioso”, indica Asturias.

Esa conexión con su gente le hace continuar con las investigaciones en la atención de la salud mental a nivel comunitario, y en 2023 espera publicar los hallazgos, además de ampliar los servicios del chatbot.

Otro proyecto en el que trabaja la científica es Enciéndete Guatemala que se creó en 2017, y que está en proceso de expansión. Este nace como una herramienta para que niños y jóvenes alcancen su potencial para cambiar su comunidad y el país. a través de la ciencia, ingeniería e innovación. Formar líderes para que se conviertan en facilitadores en su entorno es el siguiente paso.