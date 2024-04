La Cámara Guatemalteca de Periodismo desaprobó las declaraciones del ministro Francisco Jiménez en las que aseguró que "los medios no alineados al gobierno socavan la democracia".

La Cámara Guatemalteca de Periodismo hizo un pronunciamiento este 26 de abril en el que desaprobó recientes declaraciones del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.

En el documento, la Cámara hace referencia a lo expuesto por Jiménez cuando dijo: "los medios de comunicación no alineados con el gobierno están socavando la democracia".

Las declaraciones del ministro se habrían dado tras terminar la presentación de los resultados de los primeros 100 días del Gobierno de Bernardo Arévalo el pasado 23 de abril.

En ese momento, un periodista lo cuestionó acerca de los detalles referentes a un memorándum firmado con el ministro de Defensa Nacional de Colombia, el 14 de marzo pasado. En esa ocasión, los gobiernos de Colombia y Guatemala fortalecieron la cooperación en seguridad y defensa, específicamente en temas relacionados con la lucha contra las drogas, el crimen organizado y la delincuencia, entre otros asuntos

El comunicador le dijo a Jiménez que "no se había hablado mucho" acerca del convenio, a lo que el ministro le respondió que no había nada oculto con respecto a ello, y fue en ese momento cuando declaró que "grupos de derecha y medios de comunicación de derecha están socavando la democracia".

Ante esto, la Cámara señala en el comunicado que "resulta preocupante que el titular de la seguridad pública emita comentarios de esta índole, evocando un periodo oscuro de la historia del país caracterizado por la persecución de la prensa independiente".

En el pronunciamiento la Cámara hace hincapié a que las declaraciones del ministro van en contra del "compromiso del gobierno de Bernardo Arévalo con la libertad de expresión".

"La imposición de obligar a los reporteros a solicitar información a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, en lugar de permitir el flujo espontaneo que ha prevalecido es una medida que pone en entredicho los principios fundamentales de la libertad de expresión", afirma la Cámara.

Respuesta del ministro

Prensa Libre y Guatevisión consultaron al ministerio de Gobernación sobre el comunicado de la Cámara. Sin embargo, la cartera solo compartió un audio extraído de una entrevista televisiva que se le hizo a Francisco Jiménez el pasado 25 de abril, en la que se le preguntó sobre esas declaraciones.

En esa entrevista, el ministro aseguró que el periodista había solicitado el convenio con el ministro de Defensa de Colombia, pero que no se le pudo dar una copia de la misma debido que "aún seguía en proceso de llegar a la Cancillería" y que hasta este viernes —26 de abril— sería liberado.

"Se le aclaró al periodista y él me aborda de tal manera que insinuó que nosotros no queríamos trasladarle el convenio, cuando efectivamente ya le habíamos dado la explicación. Cuando insiste de que se trataba de una negativa de mi parte, provoca que me altere, debo reconocerlo", explicó el ministro durante la entrevista televisiva.

Dijo que su valoración sobre las ideologías políticas a las que hizo mención eran para un "espectro específico de la derecha del país". También aseguró que el ministerio de Gobernación está abierto a dar información, y aseguró que quieren conversar con el periodista para "establecer mecanismos" de comunicación.

Se volvió a consultar a la cartera para obtener una postura específica del Ministerio sobre el pronuncimiento de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, pero no se obtuvo la respuesta.