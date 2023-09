Caso Floridalma Roque: Salud suspende licencias de clínica y hospital del cirujano plástico Kevin Malouf

Sin embargo, aclara Olmedo, “la suspensión no ha sido notificada porque, pese a que los inspectores han buscado hacerlo cada día en el lugar, no ha sido posible, ya que ambos establecimientos están cerrados”, y no hay quien pueda recibirla.

Esta medida, que es exclusivamente administrativa, busca frenar cualquier actividad en ambos lugares, pero no tiene ninguna relación con el proceso penal que enfrenta el médico y cirujano Malouf Sierra, que guarda prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zavala desde el 4 de agosto.

“Esto – la suspensión – se hace con el objetivo de dar el seguimiento y que estas clínicas no vayan a ser utilizadas por alguien más, pues el lugar tenía un proceso por parte de la dirección”, asegura Olmedo.

De acuerdo con el Draces, las licencias que tenía autorizadas el médico Malouf Sierra eran de un hospital especializado, bajo la norma 20-2021 y un centro de estética (norma técnica 10-2019) y control de peso corporal”.

En el hospital, y su rama de especialidad, la licencia girada por el Draces, le autorizaba a practicar cirugía plástica y reconstructiva. Mientras que en el centro de estética tipo II tenía autorización para “realizar procedimientos mínimamente invasivos no quirúrgicos realizados por especialista en la materia”.

El 8 de agosto pasado llevaron a cabo una supervisión en la clínica y constataron que estaba cerrada, y así ha permanecido hasta el momento de la suspensión, que se hace pública este 12 de septiembre.

En el país, según esta unidad del MSPAS, hay 210 centros de estética autorizados del 2018 a la fecha.

La acusación

El médico Kevin Malouf Sierra es sindicado por el Ministerio Público (MP) en el caso de la desaparición de Floridalma Roque, una mujer de 59 años, nacida en Honduras que migró a Estados Unidos y consiguió la ciudadanía.

Ella fue vista por última vez el 13 de junio pasado luego de haber asistido a un procedimiento en la clínica de Malouf Sierra.

El 4 de agosto el cirujano plástico, Malouf Sierra, los enfermeros Susana Rojas y Luis Castro y la anestesióloga Lydia Viviana Silva, fueron ligados a proceso y enviados a prisión preventiva por la desaparición de Roque.

La clínica en la que se internó Roque funciona en Europlaza, en la zona 14 de la Ciudad de Guatemala. La mujer viajó desde los Estados Unidos, para vacacionar algunos días y planificó operarse la flacidez en los brazos y los párpados.

La intervención quirúrgica fue programada para el 13 de junio pasado a las 7 horas. Cinco minutos antes le envió un mensaje por WhatsApp a sus hijos, y luego no se supo más de ella. Todo esto motivó que los familiares activaran una alerta Isabel – Claudina para tratar de localizarla.

Roque ingresó en el país el 3 de junio pasado en un vuelo que llegó al Aeropuerto Internacional La Aurora procedente de Honduras, país de nacimiento de Roque. Hasta hoy no se sabe nada de ella.

La hipótesis

El MP tiene la hipótesis de que ocurrió una emergencia en la intervención de la mujer estadounidense y los cuatro implicados quisieron aparentar que había salido por su voluntad.

Malouf Sierra tiene dos casos más abiertos en el MP. Desde que se dio a conocer el caso de Roque salió a luz otro que se denunció en 2021. Se trata de la muerte de Johana Yanileth Salman Oliva una joven originaria de San Luis, Petén.

La joven mujer se practicó, según las pesquisas, una liposucción. Ella era nuera del fallecido exdiputado Macario Efraín Oliva Muralles y exalcalde de San Luis, Petén.

El otro caso fue denunciado en el 2019. Un médico que se sometió a una cirugía denunció a Malouf Sierra por lesiones culposas debido a resultó con una parálisis. El MP no ha brindado mayores detalles sobre ambos casos hasta ahora.