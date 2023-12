Certificado digital para primera licencia de conducir: qué es y cómo se solicita

¿Para qué sirve el certificado digital y cómo se obtiene?

El certificado se extiende por los Centros de Evaluación de Conductores de Vehículos (Cecoves), que tienen como función realizar las evaluaciones prácticas y teóricas para aquellos conductores que desean tramitar su licencia para manejar.

Estos certificados, ahora en formato digital, son los que muestran el puntaje obtenido en las pruebas y respaldan si aprobó el proceso para obtener la primera licencia de conducir o la transferencia de la misma, según corresponda.

A partir del 1 de diciembre de 2023, los Cecoves estarán remitiendo el certificado con los resultados por correo electrónico y también a la empresa Maycom, que ofrece servicios relacionados con la emisión de licencias de conducir y otros trámites vehiculares.

El departamento de Tránsito de la PNC informó que en caso de que el conductor no cuente con un cuenta de correo electrónico, podrá acercarse a las sedes de Maycom y solicitar la revisión en sus sistemas.

Fecha límite para certificados físicos

Conforme al Acuerdo Ministerial 667-2023 del Ministerio de Gobernación, se hace hincapié en que los certificados físicos tendrán validez únicamente hasta el 31 de diciembre.

En el acuerdo se establece que no se contemplará ninguna prórroga. Los certificados físicos que no sean utilizados dentro de este período perderán su validez y no podrán ser empleados en trámites posteriores.

Requisitos para solicitar la primera licencia

Para obtener su primer permiso de conducir de los tipos C, M y E, es necesario cumplir con los siguientes requisitos, dependiendo de la edad del solicitante:

Mayores de edad:

Presentar el Documento Personal de Identificación (DPI) en buen estado, en su formato original y una fotocopia.

Menores de edad (a partir de los 16 años cumplidos):

Certificación original de nacimiento emitida por RENAP, con un máximo de seis meses de antigüedad.

Carta de responsabilidad del padre o tutor legal, autenticada por un abogado.

Documento Personal de Identificación (DPI) en buen estado del padre o tutor legal, acompañado de una fotocopia.

Comprobante de pago por un año (Q.100.00).

Adicionalmente, en ambos casos se requiere:

Solvencia de multas.

Certificado de aprobación, ahora digital, del examen teórico-práctico de manejo, expedido por una escuela de automovilismo autorizada por el Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil.

Factura electrónica que demuestre el pago del certificado de examen teórico-práctico de manejo.

Examen de la vista realizado por una clínica óptica u oftalmólogo profesional colegiado activo, cumpliendo con los requisitos del Departamento de Tránsito.

Factura original y fotocopia del pago del examen de la vista.

Recibo de pago por la duración deseada de la licencia, a realizarse exclusivamente en agencias Banrural dentro de Maycom.

Carta de responsabilidad que se descarga en el sitio de Mycom, a través de este enlace.

Demostrar habilidad de lectura y escritura en el idioma oficial del territorio nacional. En caso de analfabetismo, el Departamento de Tránsito puede realizar pruebas especiales para evaluar el nivel de conocimientos.

Con todos estos documentos en regla, los solicitantes pueden dirigirse a cualquiera de los Centros de Emisión de Licencias para completar el proceso.

Costo de vigencia

1 año – Q100

2 años – Q185

3 años – Q260

4 años – Q320

5 años – Q390

Reposición o Transferencia Q100

Costo de multas por vencimiento

De treinta días a un año – Q50

De un año un día a dos años – Q100

De dos años un día a tres años – Q150

De tres años un día a cuatro años – Q200

De cuatro años un día a cinco años – Q250

De cinco años un día en adelante – Q300

Transferencia de licencia

Si está considerando cambiar el tipo de tu licencia, ya sea de un tipo B a A o de un tipo C a B, necesita cumplir con ciertos requisitos esenciales. A continuación, se detallan los requisitos indispensables para cada tipo de transferencia:

Transferencia a Licencia Tipo “A”:

Poseer una licencia vigente de tipo B o C durante al menos 3 años.

Tener al menos 25 años cumplidos.

Transferencia a Licencia Tipo “B”:

Contar con una licencia vigente de tipo C durante al menos 2 años.

Tener al menos 23 años cumplidos.

Requisitos adicionales para ambos casos:

Certificado de aprobación del examen teórico-práctico de manejo, emitido por una Escuela de Automovilismo autorizada por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil.

Factura electrónica que acredite el pago del certificado de examen teórico-práctico de manejo.

Copia legalizada y legible, autorizada por un notario público, del Título, Diploma o Certificado que acredite el nivel académico mínimo de 6to. Primaria, conforme al Decreto 15-2014 (Transferencias de tipo de licencia de C-B, C-A, B-A).

Examen de la vista emitido por una Clínica Óptica u Oftalmólogo profesional colegiado activo, cumpliendo con los requisitos establecidos por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil.

Recibo de pago por la transferencia de la licencia (Q100), a realizarse únicamente en agencias Banrural dentro de Maycom.

Estar solvente de multas.

Original y fotocopia del Documento de Identificación (DPI) en buen estado.

Licencia de conducir vigente.

Una vez que haya reunido todos estos documentos, diríjase a cualquiera de los Centros de Emisión de Licencias para completar el proceso de transferencia.