Ciclo escolar seguirá suspendido durante todo abril por el coronavirus

El Mineduc suspendió 21 días el ciclo escolar, mientras se preparan guías de estudio. Además, mostró materiales para tratar de avanzar en contenidos y no perder tiempo de clases. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El presidente, Alejandro Giammattei, reconoció este jueves 9 de abril que la suspensión del ciclo escolar seguirá suspendido lo más “probable” durante todo el mes.

“Es probable que las clases se mantengan suspendidas, desde a preprimaria hasta la universidad, suspendidas el resto del mes de abril. Que aprovechen ahorita porque, seguramente, las vacaciones de medio año se van a ver perdidas”, dijo el presidente, que se espera haga oficiales las disposiciones durante el fin de semana.

El ciclo escolar fue suspendido desde el 15 de marzo, durante 21 días, sin embargo la restricción continuará por unas semanas más por el riesgo de contagio del coronavirus que sigue en el país.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación ha presentado estrategias para recuperar el tiempo y avanzar en los contenidos programáticos, a través de guías curriculares que deberían estar distribuyendo a través de las Direcciones Departamentales y las Organizaciones de Padres de Familia (OPF).

El mandatario omitió explicar si los recursos de la alimentación escolar, que hasta ahora se han invertido en víveres a razón de Q60 por cada estudiante, puedan continuar durante las siguientes semanas que dure la suspensión de clases.

Cuidado de médicos

Luego que se confirmaron contagios de médicos que obligaron a poner en cuarentena a varias decenas de personal sanitario, en el Hospital Roosevelt y en centros asistenciales privados, el presidente Giammattei llamó a que este gremio se cuide en todo momento, por el elevado riesgo de contagios que se presentan, sobre todo en las salas de emergencias.

El personal médico se puede contagiar, según el presidente, porque la gente llega y se siente mal y cuando se le hace la historia sintomática se identifica que podría ser coronavirus, y ya se realizó un contacto que puede significar un contagio. Ante ello, la recomendación del presidente es que todas las evaluaciones médicas se hagan guardando las medidas de precaución para evitar contagios.

“En primer lugar porque necesitamos a los médicos bien, y, en segundo lugar, porque los médicos están viendo a otros pacientes y los pueden contagiar”, explicó Giammattei.

Las declaraciones del mandatario se dan un día después que el Colegio de Médicos haya emitido una queja pública porque el personal salubrista carece de los insumos básicos mínimos para cumplir con la protección ante el coronavirus.

Jorge Luis Ranero, presidente del Colegio de Médicos, volvió ayer a mostrar su preocupación por la cantidad de denuncias de colegas que refieren que carecen del equipo esencial para atender a pacientes sintomáticos y positivos al covid-19.

Esas carencias, afirmó, propician la falta de motivación para que facultativos y demás personal sanitario declinen optar por alguna plaza de las que ofrece el Ministerio de Salud para atender la emergencia.

“El juramento hipocrático que los médicos hacemos al momento de graduarnos nos compromete de una forma ética, pero no nos compromete a inmolarnos por la población, y cualquier médico por vocación atendería un llamado. No obstante, igual exigiría que los médicos tengan la protección mínima”, enfatizó el presidente del Colegio.

Laboratorios hacen pruebas

Por ahora son 14 laboratorios que están corriendo las pruebas, ocho de ellos son privados y certificados por su capacidad técnica, el resto son instalaciones del Ministerio de Salud, que hasta ahora tienen más de 32 mil pruebas disponibles para poder correr en la población que podría estar afectada.

“Las pruebas no son necesarias hacerlas si, por ejemplo, la persona no tiene síntomas. Si mañana no usa mascarilla o mañana se infecta, la prueba que se le hizo queda desperdiciada”, insistió el mandatario.