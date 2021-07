Colegio de Médicos califica de “ineficiente” la gestión del Gobierno para afrontar la pandemia y plantean iniciativas

El proceso de vacunación ha sido ineficiente y las casos continúan en aumento, aseveró el gremio de Médicos (Foto Prensa Libre)

El Colegio de Médicos y Cirujanos expresó en un comunicado su descontento con las autoridades de gobierno ante la gestión que han tenido frente a la pandemia del coronavirus, la cual califican de “ineficiente”.

En el comunicado, el gremio explica que durante los 16 meses que se ha luchado frente al virus, no se ha otorgado a los expertos de la salud con el material adecuado para resguardar su seguridad, ni se han otorgado los salarios que corresponden a cada uno de los trabajadores.

Los médicos aseguran que el gobierno ha generado discordia entre diversos grupos sociales y profesionales, que ha devenido en el aumento de casos, la saturación de los diferentes centros de salud y una provisión ineficaz de vacunas para la población.

También han expresado su preocupación con respecto a las nuevas variantes del coronavirus que han llegado a territorio guatemalteco, que solamente acentúan los problemas no solo en el área de salud sino en una próxima recuperación del desarrollo social y económico del país.

Hasta el 22 de julio, Guatemala superó los 10 mil decesos por coronavirus, mientras que los casos confirmados han oscilado entre los tres mil diarios. Actualmente, Guatemala supera los 33 mil casos activos.

Iniciativas

Ante esto, los miembros del Colegio de Médicos han expresado distintas iniciativas que permitan una mejor gestión y una solución ante la grave crisis que azota el país. Una de ellas es convocar al Consejo Nacional de Salud para que asesore al Ministerio de Salud en la formulación de políticas y estrategias que ayuden a retomar el control epidemiológico.

La otra iniciativa propone la formación de mesas de trabajo, técnicas y académicas, para que se pueda formular una metodología para promover estrategias de prevención, contención, mitigación y adecuado manejo de los casos de covid-19.

También hacen un llamado al Gobierno de Guatemala para que promuevan estrategias de contención, de esa manera se minimizarían los casos diarios de coronavirus, que han estado en los números más altos desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.

Lea también: Tablero de casos de covid-19 sigue sin actualizarse y Gobierno acepta responsabilidad tras señalar a OPS

Situación en los hospitales

Actualmente la situación en los centros de salud es crítica. El Hospital San Juan de Dios, El Hospital Temporal del Parque de la Industria y el Hospital de Villa Nueva han llegado a su máxima capacidad y no dan abasto con su personal, y no tienen los insumos necesarios para combatir con el coronavirus.

Sumado a ello, Los centros de salud deben atender a los pacientes de otras enfermedades o circunstancias como accidentes de tráfico o hechos de violencia, dificultando aún más la atención a la población.

El director del Hospital General San Juan de Dios, Gerardo Hernández, confirmó que superan el 100% de ocupación. “Está cuarta ola no nos ha dejado un segundo, tenemos ya más de tres semanas en ella y no vemos que los números vayan en descenso, no ha llegado al pico máximo de la curva y ha sido una situación desconsoladora, pues cada día superamos el día anterior en la cantidad de ingresos, en la cantidad de pacientes graves y en la cantidad de fallecidos”, manifestó Hernández.