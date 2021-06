Cómo limpiará ríos en Guatemala Boyan Slat, el ambientalista que dejó sus estudios espaciales

Boyan Slat, con pruebas de material de limpieza. Foto: Sitio oficial

Boyan Slat es un inventor neerlandés de 26 años que abandonó sus estudios en ingeniería aeroespacial para convertirse en ambientalista. En el 2013 fundó The Ocean Cleanup, iniciativa que busca limpiar los mil ríos más contaminados del planeta.

En entrevista con Guatevisión y Prensa Libre, habla de su propuesta y cómo pretende ponerla en marcha en Guatemala.

—¿Cómo surge The Ocean Cleanup?

—Empezó cuando tenía 16 años. Durante unas vacaciones familiares viajé a Grecia para bucear con mi familia, con la esperanza de observar cosas hermosas bajo el agua. Cuando me sumergí y vi a mi alrededor recuerdo que me encontré con más bolsas de plástico que peces. Me sentí muy decepcionado y no entendía por qué nadie limpiaba eso. Esa pregunta me hizo reflexionar durante dos años. Después de medio año en la universidad pensé: Creo que tengo una idea sobre cómo podemos limpiar el agua.

—El objetivo es limpiar mil ríos. ¿Por qué?

—La contaminación de los océanos por plásticos es una gran amenaza para el mundo. Daña las economías costeras y arriesga la existencia de cientos de especies. Incluso puede afectar la salud humana. Los tres mil millones de personas que consumen pescado cada año pueden enfrentar un grave peligro si el plástico acaba en la cadena alimentaria.

Para solucionar el problema, creo que debemos hacer dos cosas. Por un lado limpiar el plástico que ya está en el océano y que llegó en los últimos 60 años, y por otro evitar que llegue más. Nosotros trabajamos en la primera medida. Luego de una investigación descubrimos que mil ríos son responsables de casi el 80% de todo el plástico que va al océano. Si nos concentramos en esos ríos creemos que podemos impedir de manera eficiente que más plástico llegue al mar.

—¿Cómo funcionan los interceptores que usan en la limpieza?

—Hasta el momento manejamos cuatro en países del Caribe y Asia. La idea es sencilla: atrapar el plástico antes de que se convierta en plástico oceánico. Ponemos el sistema en el río, la basura entra a través de la energía solar, la sacamos y, por último, la almacenamos para que se recicle. El verdadero reto es hacerlo a escala. No se trata solo de limpiar un río. Se trata de hacerlo en todo el mundo; unos 80 países necesitan esta solución.

—Un interceptor estará en Guatemala. ¿Por qué visitar este país antes que otros?

—Guatemala tiene varios ríos contaminados por plástico, pero para nosotros resalta el Motagua, en Izabal. Queremos colocar un interceptor en el río Las Vacas, cerca de la presa hidroeléctrica. Si podemos extraer el plástico de allí podremos evitar que la mayor parte de basura llegue al Motagua y, en consecuencia, al mar Caribe.

—¿Cuándo comenzará a funcionar el interceptor?

—Estamos muy cerca de colocarlo. En los próximos meses veremos un impacto.

—¿Cómo se asegura que los interceptores no afecten la vida marina en los ríos?

—Esa es una cuestión sumamente importante y sobre la que hemos investigado mucho. No he visto ningún impacto significativo de los sistemas de limpieza en los ríos en los que hemos trabajado. A veces, simplemente, no hay vida debido a la gran contaminación.

—¿Cómo afectó la pandemia los esfuerzos de limpieza?

—El trabajo se complica cuando no podemos movernos. Por ejemplo, el año pasado estábamos a punto de colocar un interceptor en República Dominicana, pero al día siguiente el Gobierno declaró cuarentena.

—¿Cómo explica la importancia de cuidar el agua?

—No solo se trata de que el agua se vea bien. Cuidarla a profundidad también es una inversión muy lógica. Desde el punto de vista financiero tiene sentido que los países inviertan en interceptores y una buena infraestructura del manejo de basura. Es mucho más barato limpiar los océanos que dejar que el plástico entre en ellos.

¿Cómo pueden involucrarse los guatemaltecos?