Cómo saber si tiene arraigo: más de 31 mil guatemaltecos no pudieron salir del país

“El año pasado iba a un foro, al llegar a la frontera de la Chinamas, El Salvador, en migración me pidieron mi pasaporte para sellarlo y registrar mi salida. Me dijeron que no podía viajar porque tenía arraigo. Fue horrible, les pregunté el motivo y no me dijeron, por más que les rogué no me dejaron cruzar y tuve que regresarme en bus” recuerda Isabel.

Dijo que después de varios trámites se enteró que era por una deuda que tenía con un banco. Su caso ya estaba en jurídico. Para levantarle el arraigo recuerda que tuvo que hacer un convenio de pago con los cobradores para cancelarla.

¿Cómo saber si tengo arraigo?

Para saber si alguien está arraigado puede hacerlo por dos vías: presencial y electrónicamente. De acuerdo con Góngora, las certificaciones de arraigo se emiten en las oficinas centrales de Migración en el cuarto nivel, en los horarios de lunes a viernes de 8 a 16:30 horas.

Este trámite es personal y se necesita fotocopia del DPI.

Para quienes trabajarán en el extranjero, la constancia tiene un costo de Q78.20 y con ello se le extiende el documento funcional requerido por las agencias colocadoras y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Si la consulta se hace vía electrónica debe de seguir los siguientes pasos:

La consulta electrónica es gratuita y estos son los pasos por seguir para saber el resultado:

Ingresar al portal igm.gob.gt

Seleccionar -servicios en línea- y dirigirse a -control migratorio-

y dirigirse a Hacer clic en -consultas de arraigo-

Aceptar los términos y condiciones

Llenar la solicitud con sus datos

Elegir el medio de envío del código de verificación

Recibirá un código de 4 dígitos que deberá ingresar en el espacio indicado

Se habilitará el botón de consulta, hacer clic en él para obtener el resultado

El resultado le indicará si tiene arraigo o no

Góngora dice que se dan casos en que muchas personas se dan cuenta que están arraigadas y que tienen impedimento de salir del país hasta que ya están en el “curul migratorio”. Esto implica perdida de vuelos y otros gastos.

¿Cuáles son los motivos para arraigar a una persona en Guatemala?

El IMG enlistó los principales motivos para que esta medida precautoria sea dictada contra una persona en el país:

Endeudamiento por tarjetas de crédito

En este caso la financiera solicita a través del área competente, que se imponga un arraigo para evitar que una persona salga del país. En este caso el Organismo judicial por medio de un oficio ya sea de manera física o electrónica, remite el arraigo al Instituto Guatemalteco de Migración y este lo carga al sistema.

Con esto todas las delegaciones migratorias fronterizas tendrán la alerta para que esta aparezca al ingresar el nombre de la persona que quiera salir por un puesto legalmente habilitado.

Problemas familiares

El segundo lugar lo ocupan los arraigos por situación de familia, como la falta de pago de manutención alimenticia o porque la persona está en medio de un proceso de separación o divorcio y así evitar de que salgan con los hijos menores del hogar.

Problemas laborales

En el tercer lugar están los arraigos de trabajo o previsión social, en donde en un proceso los trabajadores pueden solicitar que se dicte esta medida contra el patrono que esté pendiente de pagar prestaciones, por ejemplo.

Trámite para levantar el arraigo

De acuerdo con el artículo 524 del Decreto 107, Código procesal, Civil y Mercantil, en los procesos sobre alimentos, será necesario que el demandado cancele o deposite el monto de la pensión alimenticia atrasada y garantice el cumplimiento de la obligación por el tiempo que el juez determine según las circunstancias.

En los procesos por deudas provenientes de hospedaje, alimentación o compras de mercaderías al crédito, el demandado deberá prestar garantía por el monto de la demanda.

Por otra parte, la ley también permite que una persona sujeta a un arraigo que necesite salir de urgencia del país podrá dejar un sustituto.

El arraigo de tipo civil tiene una duración de un año, a partir de la fecha en que el mismo quede debidamente anotado en el IGM. Sin embargo, la parte interesada en mantener el arraigo podrá obtener una prórroga por un año cada vez, siempre que solicite al juez, 30 días antes al vencimiento del plazo en curso, y así se resuelva.

En los demás tipos de arraigo, este se levantará cuando la persona solvente su situación jurídica y el juez emita la disposición.