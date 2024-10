Consejo directivo del Inde adjudicó contrato millonario a yerno de Sandra Torres

El Instituto Nacional de Electrificación (Inde) informó ayer, en un comunicado, que su consejo directivo aprobó adjudicar por Q46.8 millones la contratación de los servicios de seguridad de los bienes e instalaciones a la empresa V.I.P. Security, propiedad de Rudy Guzmán, excandidato presidencial y yerno de la también excandidata por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) del 2023, Sandra Torres.

“La oferta que presentó cumplió con las disposiciones del Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del Inde, cumpliendo, además, los requisitos establecidos en los Términos de Referencia de la Invitación a Ofertar”, se lee en el comunicado.

La dependencia aclaró que, además de la empresa adjudicada, participaron: Vigilancia y Seguridad Empresarial de Guatemala, S.A.; Arana Carrillo, Servicios de Vigilancia Profesional, S.A.; y Black Warrios Security, S.A.

El proveedor será el encargado de brindar seguridad a 10 plantas generadoras, 71 subestaciones y 32 centros de trabajo. El servicio de vigilancia durará 12 meses.

El evento recibió una inconformidad por parte Vigilancia y Seguridad Empresarial de Guatemala, S.A., al señalar que la junta que aprobó el contrato incurrió en varias inconsistencias, entre estas: que la empresa adjudicada contaba hasta agosto recién pasado con 495 agentes acreditados, y no los 650 con los que ofertó; que no se verificó la autenticidad de los documentos presentados; y que, además, no se verificó si V.I.P. Security, S.A. cuenta con solvencia de trabajo y previsión social.

Otros Contratos

Este año, la empresa del expresidenciable del partido Nosotros, que logró la diputación de su esposa, Nadia de León, ha ganado este año Q21.3 millones en contratos.

Además de trabajar ya para el Inde, también le proporciona seguridad a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, a la Federación Nacional de Gimnasia y a los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores, Educación y Salud.

En el 2020, la compañía de Guzmán se benefició con un total de Q23 millones, gracias a contratos con varias dependencias del Ejecutivo, mientras que en el 2019 alcanzó Q59 millones. Según los informes de Guatecompras, el Inde es el principal cliente de V.I.P. Security.

En el 2020, le adjudicó Q12 millones por medio de una adquisición directa, y Q42 millones en el 2019, mediante una adquisición competitiva.

La empresa en mención es representada legalmente por Érick Samuel Morales, Rolando Sagui Yat y Sonia Aracely Sigüenza Arenales, y desde el 2004 hasta esta fecha ha ganado en contratos con el Estado un total de Q294.6 millones.