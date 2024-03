La crisis en el Hospital General San Juan de Dios de la capital de Guatemala por falta de medicamentos se sigue extendiendo, puesto que este 6 de marzo diez pacientes han sido trasladados a distintos hospitales nacionales del país.

Esta mañana, ambulancias de la Cruz Roja y Bomberos Voluntarios llevaron a los diez pacientes al Hospital Nacional Pedro de Bethancourt de Antigua Guatemala, Sacatepéquez y al de Villa Nueva.

Ocho de los pacientes fueron llevados al hospital de Antigua Guatemala y otros dos al de Villa Nueva, se informó.

Ana Luisa Olmedo de Comunicación del Ministerio de Salud, dijo que el traslado es parte de las acciones que se están tomando y que hay una coordinación entre todos los hospitales de la red donde se activan para dar respuesta en apoyo a las solicitudes que se tengan, en este caso el Hospital General San Juan de Dios.

Señaló que eso abarca desde el tema de apoyo de medicamentos, si hay necesidad, y apoyo también de logística para atención y recibir pacientes.

Confirmó los traslados al Hospital de Antigua, pues es el que les brindó el espacio para poder llevar a los pacientes y darles atención.

Agregó que el traslado se hizo este miércoles nuevamente, porque la semana pasada se trasladó a otros cinco pacientes a otro hospital.

Mencionó que estas acciones las está liderando la viceministra de hospitales -Linda Marlene Valencia- es quien las está liderando y fue, es parte de la coordinación que se realiza por parte de ella con los directores de hospital.

Se informó que el ministro Óscar Cordón se reunirá con proveedores este mismo día para el apoyo respectivo con medicamentos.

Agregó que como parte de las medidas también se están llevando insumos al Hospital General y se está pidiendo a cooperantes dotar de estos y de medicamentos urgentes.

Ok. O sea, hoy va a estar el ministro hablando con proveedores, precisamente, para el apoyo. La verdad es que han sido varias las acciones, tú.

Andrés Lemus, vocero de la Cruz Roja, señaló que el San Juan de Dios fue quien los contactó para hacer el traslado de los pacientes.

Dijo que los pacientes han sido estables y son por varios enfermedades.

Recordó que el pasado 18 de febrero también hicieron traslado de 15 pacientes a los hospitales de Antigua Guatemala y Amatitlán.

La crisis

La falta de medicamentos e insumos en el Hospital General San Juan de Dios ha generado nuevamente esta crisis que obliga a traslado de pacientes.

En una entrevista con Prensa Libre y Guatevisión, el lunes pasado, la viceministra de Hospitales, Linda Valencia, expresó que lo que hay en existencia solo alcanzaba para unas 48 horas.

Valencia dijo que recibieron un hospital con 36% de existencia de medicamentos, mientras que los insumos médico-quirúrgicos llegaban al 40%, y como una solución inmediata a esta crisis este lunes 4 de marzo se coordinó con los centros asistenciales de la red pública que estaban con más suministros para que abastecieran al San Juan de Dios, pero esto es un alivio para dos días.

Agregó que la decisión de que hospitales mejor abastecidos hicieran préstamos de medicamentos al San Juan de Dios es una forma de resolver la crisis en el corto plazo, pero lo que tendría que darse cuanto antes es la inyección de capital por parte del Ministerio de Salud a los hospitales para el pago de deuda, pues de esto depende que los proveedores quieran despechar el producto.

“Esta crisis no se va a resolver pidiendo prestado a otros hospitales, no se va a resolver con la UNOPS, porque no va a entregar medicamentos mañana, lo que necesitan es una asignación extraordinaria de fondos para pagar la deuda”, dice Salguero.

La deuda que se arrastra con las empresas proveedoras asciende a Q74 millones y según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Ministerio de Finanzas, el presupuesto vigente para compra de medicamentos del Hospital General es de Q50.9 millones, una suma que las autoridades del centro asistencial consideran insuficiente.

Al 5 de marzo ya se había ejecutado el 94.5%, y según César Miranda, analista de Fundesa, la mayoría de las compras son de insumos hospitalarios. Con lo que el presupuesto asignado para 2024 destinado a adquirir medicina estaría a un paso de agotarse a solo dos meses de iniciado el año.

Tienen que gastar

Familiares de pacientes ingresados en el San Juan de Dios, dijeron que hasta hace unos días la atención médica en ese hospital era buena, pero desde hace dos días la situación se complicó por la falta de insumos.

Reconocieron que esta situación no es responsabilidad de los médicos, sino que es por las deudas que hay con los proveedores.

Dijeron que debido a la crisis ellos mismos hay tenido que gastar para hacer estudios de laboratorio y eso les afecta en su economía, puesto que a eso hay que sumar traslado desde sus áreas o compra de medicinas.