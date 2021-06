Varios guatemaltecos deciden madrugar para lograr vacunarse contra el covid-19

Personas aprovecharon el fin de semana que se extenderá hasta el lunes para obtener una dosis de las vacunas contra el coronavirus. Las filas iniciaron desde la madrugada. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Domingo 27 de junio, aunque es un fin de semana “largo”, varios guatemaltecos acudieron a los centros de vacunación para poder recibir la vacuna contra el coronavirus. Algunos, incluso, decidieron madrugar.

En el Centro Universitario Metropolitano, por ejemplo, las colas comenzaron desde tempranas horas del domingo. No es para menos, en otras ocasiones varias personas se han quedado sin recibir la vacuna, sea por el cierre de centros de vacunación o por falta de dosis para inmunizar.

A las afueras de la sede del colegio de ingenieros se observaron largas filas de adultos que deseaban aplicarse la vacuna contra el covid-19. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) aún no logra resolver problemas logísticos.

Durante el fin de semana han sido recurrentes las quejas de personas que no reciben cita de confirmación, pese a haberse vacunado, mientras que otras denuncian que hay desabastecimiento en los centros de inmunización.

Durante el fin de semana, que se extenderá hasta el lunes 28 de junio, por el asueto del Día del Ejército, miles de personas aprovecharon para ir a vacunarse. Algunos optaron por ir a lugares lejos de su residencia con la esperanza de encontrar más dosis. Las filas comenzaron desde la madrugada y se extendieron hasta el mediodía.

Varias personas mostraron su malestar ya que manifestaron que acuden a los centros de vacunación, pero ya no encuentran dosis disponibles.

Una de ellas es Sandra Dardón Soto, de 57 años, originaria de Villa Nueva, quien el sábado tuvo que ir a un centro de vacunación lejos de casa porque no tuvo otra opción.

“Se incrementó mucho más (los casos) entonces por seguridad propia buso vacunarme. Ya había ido a Villa Nueva, me habían dejado cita el martes pasado pero al llegar me dijeron que no habían vacunas, por eso me vine para acá”, recordó.

Una suerte parecida corrió Marta Salguero, de 62 años. “He ido a otros lugares y estaban cerrados, hoy -sábado- vine acá, gracias a Dios hoy sí me voy a vacunar. Yo estaba inscrita, recibí el mensaje pero cuando llegué al lugar que me tocaba estaba cerrado por eso vine hoy”, relató.

Durante el sábado 26 y domingo 27 de junio estarán abiertos en horario de 8 a 14 horas los centros de vacunación ubicados en el Centro Universitario Metropolitano, DAC – Salón Comunal Manuel Colom Argueta, Colegio de Ingenieros y Centra Norte.

El lunes 28 de junio se habilitarán en el mismo horario el Salón Comunal Madre Dormida en Bethania, Gerona y el Área Verde Clínica Periférica en el Paraíso, zona 18.

Congreso no convoca

Mientras que la población hace su esfuerzo por inocularse, la Comisión Permanente del Congreso no ha convocado a sesión plenaria para aprobar la ley de vacunas que permitiría al país recibir más dosis en concepto de donación. Sociedad civil y diputados de oposición han demandado a congresistas afines al oficialismo a que sesionen de urgencia, pero hasta esta hora no ha habido una convocatoria.

En imágenes